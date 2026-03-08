Vitrektomi ne işe yarar! Retina yırtıkları veya dekolmanı önemli...

Doç. Dr. Atum, “Bu durumların her biri için cihazın kullanımı, hastanın göz muayene sonuçlarına göre uzman hekim tarafından değerlendirilir,” ifadelerini kullandı. İşlem Öncesi Değerlendirme Vitrektomi uygulaması her hastada farklı şekilde planlanır. İşlem öncesinde gözün yapısı, retina durumu ve vitreus sıvısının yoğunluğu incelenir. “Detaylı muayene ve gerekirse ultrason veya OCT gibi görüntüleme yöntemleriyle gözün durumu analiz edilir. Bu değerlendirme, işlemin güvenli ve etkili yapılmasını sağlar,” dedi Doç. Dr. Atum.