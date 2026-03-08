  • İSTANBUL
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Vitrektomi ne işe yarar! Retina yırtıkları veya dekolmanı önemli...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Vitrektomi ne işe yarar! Retina yırtıkları veya dekolmanı önemli...

Özel Adatıp Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Atum göz içi hastalıklarla ilgili net bilgiler paylaştı.

#1
Foto - Vitrektomi ne işe yarar! Retina yırtıkları veya dekolmanı önemli...

Özel Adatıp Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Atum, göz içi cerrahilerinde kullanılan vitrektomi cihazı hakkında halkı bilgilendirdi. Doç. Dr. Atum, cihazın hangi durumlarda gündeme geldiğini, kimlerde değerlendirilebileceğini ve işlem öncesi sonrası süreçleri anlattı.

#2
Foto - Vitrektomi ne işe yarar! Retina yırtıkları veya dekolmanı önemli...

Doç. Dr. Atum’a göre vitrektomi cihazı, gözün içindeki vitreus adı verilen jel benzeri sıvının güvenli şekilde çıkarılmasını sağlar. Bu yöntemle retina ve gözün diğer yapıları daha rahat incelenebilir.

#3
Foto - Vitrektomi ne işe yarar! Retina yırtıkları veya dekolmanı önemli...

“Vitrektomi cihazı sayesinde göz içindeki kanama, retina yırtıkları veya bazı makula sorunları sırasında müdahale yapılabilir ve cerrahın göz içindeki durumu net görmesi sağlanır,” dedi.

#4
Foto - Vitrektomi ne işe yarar! Retina yırtıkları veya dekolmanı önemli...

Vitrektomi cihazı özellikle şu durumlarda gündeme gelebilir:

#5
Foto - Vitrektomi ne işe yarar! Retina yırtıkları veya dekolmanı önemli...

● Retina yırtıkları veya dekolmanı ● Göz içi kanamalar (özellikle diyabetik retinopati kaynaklı)

#6
Foto - Vitrektomi ne işe yarar! Retina yırtıkları veya dekolmanı önemli...

● Makula ile ilgili bazı sorunlar ● Gözün vitreus sıvısının yoğun opaklık oluşturduğu durumlar

#7
Foto - Vitrektomi ne işe yarar! Retina yırtıkları veya dekolmanı önemli...

Doç. Dr. Atum, “Bu durumların her biri için cihazın kullanımı, hastanın göz muayene sonuçlarına göre uzman hekim tarafından değerlendirilir,” ifadelerini kullandı. İşlem Öncesi Değerlendirme Vitrektomi uygulaması her hastada farklı şekilde planlanır. İşlem öncesinde gözün yapısı, retina durumu ve vitreus sıvısının yoğunluğu incelenir. “Detaylı muayene ve gerekirse ultrason veya OCT gibi görüntüleme yöntemleriyle gözün durumu analiz edilir. Bu değerlendirme, işlemin güvenli ve etkili yapılmasını sağlar,” dedi Doç. Dr. Atum.

#8
Foto - Vitrektomi ne işe yarar! Retina yırtıkları veya dekolmanı önemli...

Vitrektomi sonrası süreç kişiden kişiye değişebilir. Hastanın göz durumu ve müdahalenin kapsamına göre iyileşme süresi farklılık gösterir. Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Vitrektomi cihazı ile yapılan göz işlemleri kişiye özel değerlendirme gerektirir. Göz sağlığınızla ilgili doğru bilgi ve yönlendirme için uzman hekim görüşü alınması önerilir.

