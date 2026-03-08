  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
Manchester City Silva'yla görüşme yapmadı: Galatasaray teması kesmedi!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Manchester City Silva'yla görüşme yapmadı: Galatasaray teması kesmedi!

Manchester City, mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva'yla hiçbir görüşme yapmadı. Galatasaray ise Portekizli futbolcu konusunda irtibatlarını sürdürüyor.

#1
Foto - Manchester City Silva'yla görüşme yapmadı: Galatasaray teması kesmedi!

Bernardo Silva'nın bu yaz Manchester City'den bonservissiz şekilde ayrılması bekleniyor. Taraflar arasında şu ana kadar yeni sözleşme için herhangi bir görüşme yapılmadı. 31 yaşındaki 10 numara, 30 Haziran 2026 tarihinde serbest kalacak.

#2
Foto - Manchester City Silva'yla görüşme yapmadı: Galatasaray teması kesmedi!

Galatasaray'ın Portekizli futbolcu konusunda temaslarını sürdürdüğü de öğrenildi.

#3
Foto - Manchester City Silva'yla görüşme yapmadı: Galatasaray teması kesmedi!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City-Galatasaray karşılaşmasının ardından Portekizli yıldıza, "Gelecekte seni İstanbul'da, Türkiye'de görür müyüz?" sorusu yöneltilmişti. Bernardo Silva, "Hiçbir zaman buna 'Hayır' diyemem" yanıtını vermişti. Yani transfer ateşini iyice harladı.

#4
Foto - Manchester City Silva'yla görüşme yapmadı: Galatasaray teması kesmedi!

1.73 boyundaki futbolcu konusunda görüşme yapan takımlar arasında Juventus ve Inter Miami de bulunuyor. Silva, Galatasaray seçeneğine olumsuz yaklaşmıyor. Ancak sonraki transferi için acele etmeyecek. Portekizli yıldız, en azından yaz dönemine kadar beklemek istiyor.

