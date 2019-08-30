0553 313 94 23

Yer: Gaziantep... Bıçaklanmış tazı tedavi altına alındı!

Gaziantep'te, bir imamın fark ettiği yaralı tazı veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Kanlar içindeki tazının bıçaklandığı ortaya çıktı.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:38
Yer: Gaziantep... Bıçaklanmış tazı tedavi altına alındı!

Gaziantep'te bıçakla yaralanmış halde bulunan tazı tedavi altına alındı.

Merkez Oğuzeli ilçesinde bulunan Yeşildere Camisi'nin avlusundaki yaralı tazıyı gören imam, durumu Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekiplerine bildirdi.

Tazı, müdahalenin ardından araca konularak kapsamlı tedavi için derneğin veteriner kliniğine getirildi.

Bıçaklanmış

Sağ arka bacağıyla karın arasındaki bölgeden bıçaklandığı ve bazı iç organlarının zarar gördüğü anlaşılan tazı, tedavisi sonrası müşahede altına alındı.

Yaralandıktan sonra camiye sığındı

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tazının kimliği belirsiz kişilerce bıçaklandığını söyledi.

Yaralı tazıya imamın sahip çıktığını belirten Güneş, "Tazı yaralandıktan sonra bir camiye sığınıyor. Tabii oradaki imam arkadaş sağ olsun, yaralı tazıya sahip çıkıyor ve biz gidene kadar. Çok şükür fazla kan kaybı olmadan yetiştirdik hastaneye. Bu, Türk tazısıdır. Bunun soyu koruma altındadır." diye konuştu.

Veteriner hekim Gizem Yıldırım da tazının durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Tazının bir an önce iyileşmesi için gerekli müdahaleyi yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Bıçak veya jiletle yaralamışlar çünkü yarası keskin ve net. Orayı güzelce temizledik ve diktik. İç organları biraz hasar görmüş. Gerekli tedavileri yaptık ve artık hayata tutunmasını bekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:38
  1. Gaziantep
  2. Yeşildere Camisi
  3. Oğuzeli
  4. Canlı Hayatı İyileştirme Derneği
  5. CAHİDE
  6. veteriner
  7. veteriner kliniği
  8. CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşlardan Kuş’a teşekkür
    1. Vatandaşlardan Kuş’a teşekkür
    2. Büyük Zafer’in 97'nci yıl dönümü
    3. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    4. 21 yaşındaki genç havuzda boğuldu
    5. Psikolojik Danışman ve Rehberlik..
    6. İsmail Köybaşı Granada’da resmi imzayı..
    7. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    8. Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç Ali..
    9. Gölcük Donanması gemileri 30 Ağustos..
    10. Roma'dan Kolarov ve Medipol Başakşehir..
    11. Türkiye'den flaş F-35 açıklaması!
    12. Kayıp şahsı arama çalışmaları 9 ay..
    13. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    14. 30 Ağustosta göndere Türk Bayrağı..
    15. Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran..
    16. Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak Barış..
    17. Ergene Velimeşespor, yeni sezona..
    18. BESYO sınavında ter döktüler
    19. İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket
    20. Sivas’ta trafik kazası: 9 yaralı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak