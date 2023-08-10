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Gündem Yer: Eminönü! Dilenen çocuğun 2 saatte kazandığı para şoke etti
Gündem

Yer: Eminönü! Dilenen çocuğun 2 saatte kazandığı para şoke etti

Yeniakit Publisher
2023-08-10 15:57:00 -

İstanbul Eminönü'nde 2 saatte ışıklarda dilenen çocuğun üzerinden çıkanlar herkesi şoke etti.

İstanbul’un en uğrak yerlerinden biri olan Eminönü’nde dilenen bir çocuğu kazancı gündem oldu.

Yoldan geçen bir vatandaş, dilenen çocuğun topladığı paraları sayarak o anları videoya aldı.

Sadece 2 saat dilenen çocuğun üzerinden toplam bin 200 lira çıktı.

VALİLİK ÇOCUK DİLENCİLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği sokakta dilendirilen çocuklar için kolları sıvadı. Çocuğunu dillendiren ailelere para cezası verileceği belirtilirken cezanın bedeli ise 100.000 TL olarak açıklandı. Geçtiğimiz günlerde dilendirilen çocukları yönelik yapılan denetimler kapsamında 83 çocuk hakkında işlem yapıldı. Valilik tarafından yapılan incelemeler kapsamında aileler hakkında adli işlem başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da geçtiğimiz gün saat 18.00 ile 00.00 saatleri arasında dilendirilen çocuklar ve bilinen yetişkinlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Valilik tarafından yapılan açıklama kapsamında 39 ilçede mobil huzur ekipleri denetim çalışmalarına devam ediyor. Yapılan incelemeler doğrultusunda 173 yetişkine kabahatler kanunu gereği 100.757 TL idari para cezası kesildi.

Denetim nerede dilencilikte kazanıldığı düşünülen 4643 TL'ye de el konuldu. Emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda 83 çocuk hakkında işlem yapılırken aileleri içinde adli işlem başlatıldı.

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