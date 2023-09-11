Yer Beyoğlu! Bu nasıl bir alçaklıktır böyle! Rezalet ki ne rezalet
İstanbul Beyoğlu'nda şortlarını indirerek birbirlerinin fotoğrafını çeken iki ahlaksız, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul Beyoğlu'nda şortlarını indirerek birbirlerinin fotoğrafını çeken iki ahlaksız, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Caddesi'nde gece saatlerinde iki edepsiz, şortlarını indirerek birbirlerinin görüntülerini çekti.
Çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alınan anlara ait görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen Y.İ. ve M.M., Beyoğlu'nda kaldıkları otelde gözaltına alındı.
İfadelerinde alkollü olduklarını ve eğlence amacıyla hareket ettiklerini belirten utanmazlar hakkında "hayasızca harekette bulunmak" ve "cinsel taciz" suçlarından işlem yapıldı. Söz konusu kişiler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
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