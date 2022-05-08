Yer altından gelen inleme sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Toprak kazılınca yavru köpek çıktı
İstanbul Büyükçekmece'de yer altından gelen inleme sesleri mahallede panik yarattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inleme seslerinin olduğu yeri kazdı.
Büyükçekmece'de yerin altındaki su giderinden ses geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye erleri, su giderinde yavru bir köpek olduğunu fark edip kurtarmak için çalışma başlattı.
GİDERE SIKIŞAN YAVRU KÖPEK KURTARILDI
Su giderinin bulunduğu yerde kepçe yardımı ile kazı yapıldıktan sonra itfaiye eri çekiç yardımıyla betonun geri kalan kısmını kırarak, yavru köpeği bunduğu yerden çıkardı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Topraktan yavru köpek çıkarken, köpeğin annesinin bir an olsun bölgeden ayrılmaması ise görenleri duygulandırdı.