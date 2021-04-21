Yer: Adana... Otomobil üst geçitte sıkıştı

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayaların otobanın üzerinden geçmek için kullandığı üst geçitten ismi öğrenilemeyen sürücü 01 ADR 763 plakalı otomobili ile geçmeye çalıştı.

Bir süre ilerleyen sürücü köprünün korkuluklarına sıkıştı.

Durumu gören vatandaşlar olayı polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, araçta bulunan Sefer Ş. ile İbrahim S.’den hangisinin sürücü olduğunu sordu. Ancak iki şahısta aracı kullanmadıklarını belirtti.

Polis iki şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesti

Otomobil ise bir saatlik çalışmanın ardından çekici yardımıyla yaya köprüsünden çıkartıldı.