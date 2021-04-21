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Yerel Yer: Adana... Otomobil üst geçitte sıkıştı
Yerel

Yer: Adana... Otomobil üst geçitte sıkıştı

Adana'da bir sürücü, aracıyla birlikte üst geçitte sıkıştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 09:25:00 -
Yer: Adana... Otomobil üst geçitte sıkıştı

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yayaların otobanın üzerinden geçmek için kullandığı üst geçitten ismi öğrenilemeyen sürücü 01 ADR 763 plakalı otomobili ile geçmeye çalıştı.

Bir süre ilerleyen sürücü köprünün korkuluklarına sıkıştı.

Durumu gören vatandaşlar olayı polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, araçta bulunan Sefer Ş. ile İbrahim S.’den hangisinin sürücü olduğunu sordu. Ancak iki şahısta aracı kullanmadıklarını belirtti.

Polis iki şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesti

Otomobil ise bir saatlik çalışmanın ardından çekici yardımıyla yaya köprüsünden çıkartıldı.

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Yorumlar

Kadir

Z kusaği nin vasifarindan biri televizyon veya sanal cocuğu olmalari yani yeni yetmelerin meziyetleri yaşayarak somuta kafalarini carpmalari gerekiyor hayal alemindeler filmlerde gorduklerini yapabileceklerini saniyorlar veya enaniyet ego tepe yapmiş kendilerini o film kahramani gibi goruyorlar .merdivenlerden inen veya cikan arabada saglam ne kalir zannediyorum asgari ucret kadar maaslari vardir vs vs kafalarini duvara carpmayinca uyanmazlar hatta birkaç defa çarpmalari gerekecek ne diyelim bu da bir ögrenme yontemi
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