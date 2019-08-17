Yer: Adana... "Gürültü yaptı" diye öldürdü! Adana'da iki şahıs arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Olayda 1 kişi öldü. Polisin çalışmaları sonucu yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, komşular arasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü. Ferdi B. (24), Küçük Dikili Kavaklı Mahallesi'nde aynı binada oturduğu Suriye uyruklu Ramadan Silo (23) ile gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgaya Ferdi B'nin yakınları da karıştı. Bıçakla öldürüldü Kavgada bıçakla yaralanan Ramadan Silo, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan Ferdi B. ve iki kardeşini yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan bıçağı kullandığı iddia edilen Ferdi B. tutuklandı, iki kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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