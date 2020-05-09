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Aktüel

Yenişehir’de berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 09:53:30 -
Yenişehir’de berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması yapıldı.


İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile belirli şartlara tabi tutularak yeniden açılacak olan berber ve kuaför salonlarında Yenişehir Belediyesi dezenfeksiyon çalışması başlattı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, berber ve kuaför salonlarının yeniden açılması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Korona virüsü salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında bir süreliğine kapatılan işyerleri arasında yer alan berberler ve kuaförler, açıklanan yeni genelge ile yeniden hizmete girecek. Salgın sebebiyle uzun süredir dükkanları kapalı olan esnafımıza bir nebze de olsa destek olabilmek ve vatandaşlarımızın sağlığı açısından önlem alabilmek amacıyla berber ve kuaför salonları belediye ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor. Yaşadığımız bu zorlu süreçte belediye olarak bizler daima esnafımızın ve vatandaşımızın yanında yer alarak onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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