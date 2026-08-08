  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in güvenlik doktrini nasıl sarsıldı 100 yıllık algı 7 Ekim’de yıkıldı Terörsüz Türkiye kanunu: Çerçeve yasa kabul edildi İyi Parti kapıya taktı! Provokasyona mı soyunacaksınız? Ali Karahasanoğlu İP’e fena yüklendi Amerika hep şişirilmiş bir balondan ibaretti! Salgın büyüyor: Virüs mutasyona uğradı! Suudi Arabistan’dan “Mekke Savunma Anlaşması” mesajı: Bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Terörsüz Türkiye" için tek şart açıklandı! Pezeşkiyan'dan ABD'ye rest: Teslim olmamızı istiyorlarsa savaşacağız! Demirtaş dışarı mı çıkacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek resmen açıkladı! 'Mücteba Hamaney her an ölebilir!'
Yaşam Kural ihlali kazayla bitti: İki motosiklet otomobile ok gibi saplandı
Yaşam

Kural ihlali kazayla bitti: İki motosiklet otomobile ok gibi saplandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 'U' dönüşü yapmak için manevra alan otomobile aynı yönde seyreden 2 motosiklet süratle çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerin otomobile saplandığı feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hatay'da 'U' dönüşü yapacağı esnada manevra yapan otomobile aynı yönde ilerleyen 2 motosiklet çarptı. Kazada motosikletlerin, otomobile ok gibi saplandığı anlar kameraya yansırken 2 sürücü yaralandı.

Kaza; Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Musa Kazım Arıkan Bulvarı üzerinde yaşandı. Otomobil, cadde üzerinde u dönüşü yapmak için manevra yaptığı esnada aynı istikamette ilerleyen 2motosiklet çarptı.

Kazada 2 motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler hastanede tedavi altına alındı. Motosikletlerin, otomobile ok gibi saplandığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

O hatayı işledi, 46 bin lira ceza yedi!
O hatayı işledi, 46 bin lira ceza yedi!

Gündem

O hatayı işledi, 46 bin lira ceza yedi!

T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİ
T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİ

Hatay'da 72 yaşındaki adamın acı sonu! Kamera her şeyi kaydetti!
Hatay'da 72 yaşındaki adamın acı sonu! Kamera her şeyi kaydetti!

Yerel

Hatay'da 72 yaşındaki adamın acı sonu! Kamera her şeyi kaydetti!

2 saatte bir yenilenmesi gerekiyor! Güneşten korunurken bu hatayı yapmayın
2 saatte bir yenilenmesi gerekiyor! Güneşten korunurken bu hatayı yapmayın

Sağlık

2 saatte bir yenilenmesi gerekiyor! Güneşten korunurken bu hatayı yapmayın

T.C. HATAY 2. İŞ MAHKEMESİ
T.C. HATAY 2. İŞ MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. HATAY 2. İŞ MAHKEMESİ

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23