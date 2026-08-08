Kural ihlali kazayla bitti: İki motosiklet otomobile ok gibi saplandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 'U' dönüşü yapmak için manevra alan otomobile aynı yönde seyreden 2 motosiklet süratle çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerin otomobile saplandığı feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hatay'da 'U' dönüşü yapacağı esnada manevra yapan otomobile aynı yönde ilerleyen 2 motosiklet çarptı. Kazada motosikletlerin, otomobile ok gibi saplandığı anlar kameraya yansırken 2 sürücü yaralandı.
Kaza; Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Musa Kazım Arıkan Bulvarı üzerinde yaşandı. Otomobil, cadde üzerinde u dönüşü yapmak için manevra yaptığı esnada aynı istikamette ilerleyen 2motosiklet çarptı.
Kazada 2 motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler hastanede tedavi altına alındı. Motosikletlerin, otomobile ok gibi saplandığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.