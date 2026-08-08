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"Hangimiz daha iyi şoförüz?" tartışması yarışa dönüştü! Traktörlerle kıyasıya kapıştılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

“Hangimiz daha iyi şoförüz?” tartışması yarışa dönüştü! Traktörlerle kıyasıya kapıştılar

Erzurum’un Aziziye ilçesinde çay içerken kimin daha iyi şoför olduğu konusunda iddiaya giren iki arkadaş, eski model traktörleriyle 100 metrelik yarış yaptı.

#1
Foto - "Hangimiz daha iyi şoförüz?" tartışması yarışa dönüştü! Traktörlerle kıyasıya kapıştılar

Erzurum’un Söğütlü Mahallesi’nde çay sohbeti sırasında başlayan şoförlük iddiası, ilginç bir yarışa sahne oldu.

#2
Foto - "Hangimiz daha iyi şoförüz?" tartışması yarışa dönüştü! Traktörlerle kıyasıya kapıştılar

Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Mücahit Tercan ile Muhammet Yatkın, birlikte çay içtikleri sırada kimin daha iyi şoför olduğu konusunda iddiaya girdi. Tartışmanın ardından ikili, beygir güçleri ve yaşları birbirine yakın olan 20 yaş üzerindeki açık kasalı eski model traktörleriyle yarışmaya karar verdi.

#3
Foto - "Hangimiz daha iyi şoförüz?" tartışması yarışa dönüştü! Traktörlerle kıyasıya kapıştılar

Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki, köy futbol sahasını pist olarak belirleyen iki arkadaş, traktörlerini başlangıç çizgisine getirdi. Yarış öncesinde konuşan Mücahit Tercan, "Arkadaşla böyle bir iddiaya girdik. Traktörlerimiz hemen hemen aynı beygir gücünde. Yaşları da birbirine yakın. Deneyeceğiz bakalım, iyi olan kazansın" dedi. Startın verilmesiyle birlikte toprak zeminde başlayan mücadelede direksiyon hakimiyetini daha iyi sağlayan Mücahit Tercan, 100 metrelik pisti burun farkıyla ilk tamamlayan isim olarak iddianın kazananı oldu.

#4
Foto - "Hangimiz daha iyi şoförüz?" tartışması yarışa dönüştü! Traktörlerle kıyasıya kapıştılar

Kazanan Mücahit Tercan, "Güzel bir yarış oldu. Hak eden kazandı. Ben zaten traktörüme de şoförlüğüme de güveniyordum. Güzel ve keyifli bir mücadeleydi" diye konuştu. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Muhammet Yatkın ise "Güzel bir yarış oldu. Arkadaşımı tebrik ediyorum. Kalkışta biraz traktörün azizliğine uğradım. Ama kıyasıya bir mücadele geçti. İnşallah bir dahaki sefere" ifadelerini kullandı.

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