“Hangimiz daha iyi şoförüz?” tartışması yarışa dönüştü! Traktörlerle kıyasıya kapıştılar

Kazanan Mücahit Tercan, "Güzel bir yarış oldu. Hak eden kazandı. Ben zaten traktörüme de şoförlüğüme de güveniyordum. Güzel ve keyifli bir mücadeleydi" diye konuştu. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Muhammet Yatkın ise "Güzel bir yarış oldu. Arkadaşımı tebrik ediyorum. Kalkışta biraz traktörün azizliğine uğradım. Ama kıyasıya bir mücadele geçti. İnşallah bir dahaki sefere" ifadelerini kullandı.