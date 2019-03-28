YENİNDER 31 Mart seçim kararını açıkladı

Büyük Doğu-İ fikriyatı çizgisinde akademik eğitim programları düzenleyen Yeni Nizam Yeni İnsan Derneği (YENİNDER), yayınladığı basın bildirisi ile geçtiğimiz yıl gerçekleşen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi, 31 Mart yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini duyurdu.

YENİNDER, hazırladığı basın bildirisinde şu ifadelere de yer verdi:

Dünya çapında bir Doğu ve Batı hesaplaşması yaşadığımız şu dönemde, Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun geçtiğimiz yıl -şehadetinden kısa bir zaman önce- işaret ettiği yeni ve kritik bir sürece girmiş bulunuyoruz. Öyle ki İslâm düşmanlarının, dünyanın öbür ucundaki Yeni Zellanda’dan bile doğrudan ve açıkça müslüman Anadolu halkını tehdit ettikleri bir dönemden geçiyoruz. Amerikan merkezli Batı emperyalizminin, FETÖ ve PKK gibi iç uzantılarıyla Türkiye’ye alenen cephe aldığı bu süreçte, yerel ve genel seçim ayrımının olmadığını, güçlü bir merkezî iktidarın ve milletçe doğru siyasî tavır almanın önemini de daha iyi görüyoruz. Üstelik CHP ve ortaklarının, emperyalizmin içimizdeki uzantısı olan FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle siyasî ittifaka girdiğine şahit olduğumuz bu seçimlerde, biz de tarafımızı belirtmekten geri durmuyoruz ve YENİNDER olarak, Cumhur İttifakı’nı desteklediğimizi açıklıyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer ittifak ortaklarının, Türkiye’de ezanın ıslıklanması olayında olsun, Yeni Zellanda’daki cami katliamıyla ilgili olsun, ısrarla İslâm’ı ve müslümanları hedef alan, İslâm nefretini aklayan yorumlarının bizi temsil etmediği açık. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek parti döneminde CHP tarafından Avrupa’nın talimatıyla cami statüsünden çıkarılıp müze yapılan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılacağına söz verdi ve bu sözünü ayrı yerlerde üç defa tekrar etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamasında ifade ettiği gibi, Mescid-i Aksa Kudüs’ün esaretinin sembolüyse, Ayasofya da İstanbul ve Türkiye’nin bir asırlık esaretinin hazin sembolüdür. Cumhur İttifakı’na açık desteğimizin yanında, Cumhurbaşkanımız’a bilhassa bu konudaki desteğimizi vurguluyoruz.