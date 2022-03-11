Yenilmez armada Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, 2000 yılından sonra en uzun yenilmezlik serisini yakaladı

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Galatasaray son 16 turunda Katalan devi Barcelona ile eşleşti. İlk maç Camp Nou'da oynandı ve 0-0 sona erdi.

Sarı-kırmızılılar bu sezon grup aşamasında ve son 16 turunda çıktığı 4 maçta da kalesinde gol görmedi. Galatasaray bu süreçte deplasmanda Marsilya, Lokomotiv Moskova, Lazio ve son olarak Barcelona ile karşılaştı.

1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanan Galatasaray yeni uzun süre sonra o dönemki başarısına yaklaştı.

Opta verilerine göre Avrupa kupalarında oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Galatasaray (3G 4B), Ekim 1999-Eylül 2000 arasındaki 13 karşılaşmalık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor (ön elemeler hariç). (7 maç)