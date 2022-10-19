Yenilikçi fikirler teknolojinin şehri Başakşehir'de 15. kez buluştu

Girişimcilerin yatırımcılarla buluşturulduğu 15. Başakşehir Living Lab Girişimci Günü, Başakşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binasında yapıldı. Mentorlar ve girişimcilik ekosisteminde yer alan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte katma değer sağlayacak projelerin sunumları yapıldı. İki aşamalı yapılan değerlendirme süreci ve proje sunumlarına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

20 proje görücüye çıktı

Başakşehir’de yüzlerce girişimciye yeni ufuklar açmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, “Geleneksel hale getirdiğimiz etkinliğimizin bugünkü finalinde 20 proje görücüye çıkacak. Projelerden 9’unun İstanbul dışından olması bizleri ayrıca mutlu etti. Dünya markası haline getirdiğimiz Başakşehir Living Lab’deki dijitalleşme yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

“Avrupa İnovasyon Başkenti olacağız”

Başakşehir Belediyesi’nin, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’daki yerel yönetimlere de örnek olduğunu vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Teknoloji ve inovasyon çalışmalarımızla tarihi bir başarıya da imza attık. Avrupa Birliği tarafından düzenlenen 8. Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri Yarışması’nda yarı finale yükseldik. Başakşehirlilerin hayatını kolaylaştıran teknoloji ve inovasyon adımlarımızla yarışmada ilk 6 şehir arasında yer aldık. Başakşehir’imizi Avrupa İnovasyon Başkenti yapma yolunda inançla ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

15. Başakşehir Living Lab Girişimci Günü’nde, Piqbac ( bakteriyel pikment) projesiyle Özge Karaçay birinci, Akıllı Sınav projesiyle Mert Delibalta ikinci ve İlk Yardıma Yönelik Ürün Geliştirilmesi projesiyle Erdi Buluş üçüncü oldu.