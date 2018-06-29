Yenilgiyi kabullenemedi! Çorumlulara küfür etti

İYİ Parti'nin Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkmasını hazmedemedi.

Yokuş, sosyal medya hesabından Çorum'daki yüzde 64,5 oy oranını paylaşarak seçmene küfür etti. Yokuş, paylaşımında "ÇORUMLULARA alkış; Nüfusu 528 Bin. İlde 11 İcra dairesi var. Bu dairelerde tam - Tamına 399 bin İCRA DOSYASI bulunuyor . Sizin anlıyacağınız EKONOMİ TIKIRINDA GİDİYOR .! R.T.Erdoğan'a Rekor Düzeyde oy çıkıyor tam %64.5. DEVEYE DİKEN MESELESİ YAZIK BU ÜLKEYE ..!" ifadelerini kullandı.