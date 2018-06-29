0553 313 94 23

Yenilgiyi kabullenemedi! Çorumlulara küfür etti

İYİ Parti'nin Konya Milletvekili Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkmasına hazmedemeyerek seçmene küfür etti.

29 Haziran 2018 Cuma 22:11
Yenilgiyi kabullenemedi! Çorumlulara küfür etti

İYİ Parti'nin Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Çorum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor düzeyde oy çıkmasını hazmedemedi.

Yokuş, sosyal medya hesabından Çorum'daki yüzde 64,5 oy oranını paylaşarak seçmene küfür etti. Yokuş, paylaşımında "ÇORUMLULARA alkış; Nüfusu 528 Bin. İlde 11 İcra dairesi var. Bu dairelerde tam - Tamına 399 bin İCRA DOSYASI bulunuyor . Sizin anlıyacağınız EKONOMİ TIKIRINDA GİDİYOR .! R.T.Erdoğan'a Rekor Düzeyde oy çıkıyor tam %64.5. DEVEYE DİKEN MESELESİ YAZIK BU ÜLKEYE ..!" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 22:11
  1. Konya
  2. Çorum
  3. seçmen
  4. hakaret
  5. Fahrettin Yokuş
  6. iyi parti
  7. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye telgrafı
    1. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
    2. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    3. Teröristler üs bölgesine saldırdı
    4. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
    5. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
    6. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
    7. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
    8. İstanbul lise taban puanları 2018..
    9. Ankara liseleri taban puanları..
    10. Yerli Yörük sahneye çıktı
    11. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    12. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
    13. Fatih Portakal böyle veda etti
    14. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
    15. Mantı tarifi
    16. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
    17. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
    18. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
    19. Yeni kabinede ekonomi bakanı Ali..
    20. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
    Kimler limonlu su içemez?
    Kimler limonlu su içemez?
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak