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Spor Yenilgi sonrası Muslera'ya tepki: Sana yazıklar olsun
Spor

Yenilgi sonrası Muslera'ya tepki: Sana yazıklar olsun

Galatasaray'ın Kayserispor'a 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından Muslera'nın yaptığı açıklamalar taraftarı çıldırttı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 23:23:00 -
Yenilgi sonrası Muslera'ya tepki: Sana yazıklar olsun

Kayserispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, zirve yolunda yara aldı. Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Muslera'nın maç sonrası yaptığı açıklama Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.

"Ciddiye almaya gerek yok"

Galatasaray'ın kaptanı Muslera yaptığı açıklamada, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Buradan pozitif şeyleri çıkarmalıyız. Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

"İlk yarı çok iyi oynadılar"

Deneyimli eldiven ayrıca, "Kanatlar üzerinden hareket etmeye çalışırken, rakip ortayı kapattı. İlk yarıda çok iyi oynadılar. İki golden sonra bize dayanabildiler ve kazandılar." dedi.

Taraftar sert tepki gösterdi

Fernando Muslera'nın "Ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullanması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaraylılar sosyal medyada Uruguaylı kalecinin bu sözlerine sert eleştirilerde bulundu.

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