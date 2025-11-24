Terörsüz Türkiye sürecine gurbetçilerin ilgisi yüksek!

“Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik kamuoyu desteği her geçen gün artıyor. Son yapılan anketlerde vatandaşların sürece güveninin önceki ölçümlere göre yükseldiği, desteğin yüzde 70’lere ulaştığı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, sürecin ilerleyen günlerde daha da güçleneceğini ifade ederken, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da sürece büyük ilgi ve destek verdiğini aktarıyor. Ancak aynı kamuoyu, İmralı Adası’na yapılacak ziyaretlere ve Öcalan ile görüşme fikrine temkinli yaklaşıyor.

Son dönemde yapılan anketlerde “Terörsüz Türkiye” sürecine olan güvenin istikrarlı biçimde yükseldiği gözlemlendi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE DESTEK HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

AK Parti kaynaklarına göre kamuoyundaki geniş kesimler, terörün tamamen sona ereceğine dair umutlarını koruyor ve bu süreci desteklemeye devam ediyor.

Parti kurmayları, önceki aylarda kararsızlar arasında görülen tereddütlerin önemli ölçüde azaldığını, pozitif beklentinin yükseldiğini belirtiyor.

GURBETÇİLERİN SÜRECE DESTEĞİ YURT İÇİNDEN DAHA YÜKSEK

Edinilen bilgilere göre Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının sürece yönelik ilgisi dikkat çekici seviyede.

AK Parti kaynakları, diasporadaki vatandaşların:

süreci sıkı şekilde takip ettiklerini,

beklentilerinin yüksek olduğunu,

terörün tamamen sonlanması konusunda daha iyimser olduklarını

vurguluyor.

Gurbetçilerin endişe düzeyinin yurt içindeki seçmene göre daha düşük olduğu, sürecin başarıya ulaşacağına dair güçlü bir inanç taşıdıkları ifade ediliyor.

İMRALI ZİYARETİNE VATANDAŞ MESAFELİ: DESTEK VE GÖRÜŞME FİKRİ AYRIŞIYOR

Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı Adası’na ziyaret kararı kamuoyunda tartışma yarattı. Kulislerde yapılan değerlendirmelere göre süreci destekleyen önemli bir kesim, Abdullah Öcalan ile görüşülmesi fikrine sıcak bakmıyor.

Sürece verilen destek ile Öcalan’ın muhatap alınması başlıklarının birbirinden tamamen ayrıştığı şu ifadelerle öne çıkıyor:

Seçmenin büyük bölümü “terörün bitmesini” destekliyor,

Ancak “Öcalan ile görüşme” fikrine mesafe koyuyor,

Bu iki başlık arasında net bir psikolojik ayrım oluştuğu belirtiliyor.

Kaynaklar, bazı seçmen gruplarında bu konuda “duygusal kırılma” yaşandığını, sürece destek yüksek olsa da Öcalan temasının rahatsızlık oluşturduğunu aktarıyor.

KAMUOYU SÜREÇTE NETLİK VE ŞEFFAFLIK BEKLİYOR

“Terörsüz Türkiye” hedefi toplumun çok geniş kesimi tarafından desteklenirken, vatandaşların sürecin nasıl ilerleyeceğine dair netlik ve şeffaflık istediği de kulislerde konuşulan başlıklar arasında.

Sürecin doğru yönetilmesi hâlinde kamuoyu desteğinin yüzde 70’in de üzerine çıkacağı, özellikle gurbetçi vatandaşlardan gelen pozitif geri bildirimlerin motivasyonu artırdığı belirtiliyor.

