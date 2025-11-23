Cübbeli Ahmet Hoca’dan terör örgütlerinin affına sert tepki: Bunu affediyorum diyene biz rıza göstermeyiz.

Ünlü, terör olaylarında hayatını kaybedenler için "30-40 bin şehidin hakkı bakidir, mahfuzdur. Allah indinde de bizim nezdimizde de" diyerek şehitlerin hakkının asla unutulamayacağını belirtti.

Ardından terör örgütlerini kuran ve cinayetlere sebep olanlara yönelik sert ifadeler kullandı:

"Ama bunların katline sebebiyet vermiş, bu örgütü kurmak suretiyle, bebek katli, hepsinin kanına ortaktır. Ondan dolayı 40 bin can olsa 40 bin kere idam edilmeye hak etmiştir."

"Affedene Rıza Göstermeyiz"

Cübbeli Ahmet Hoca, bu kişilerin affedilmesine yönelik herhangi bir girişime karşı olduğunu net bir dille ifade etti: "Bunu kimse affediyorum diyene biz rıza göstermeyiz."

Dini Dayanak: "Kafir Olmaya Kadar Gider"

Kendisine bir din adamı olarak bu konuda taviz veremeyeceğini belirten Ünlü, duruşunu dini gerekçelere dayandırdı:

"Çünkü neden? Ben din adamıyım. İsra Suresi'nde bu ayet varken... Bunun aksine gidip de bunu affederlerse de barış olursa da iyi olur dersem, Allah muhafaza kafir olmaya kadar gider bu iş. Günahı geçer bu iş. Çünkü ayetin tersini söylemiş oluyorum yani. Ben bunu yapamam."