Yenilenen Siirt Havalimanı'nda yıllık yolcu kapasitesi 100 binden 250 bine çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme çalışmaları tamamlanan Siirt Havalimanı'nın resmi açılışını gerçekleştirdi. Uraloğlu, törendeki konuşmasında havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 100 binden 250 bine çıkarıldığını, tesisin daha ferah, düzenli, konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısına kavuştuğunu söyledi.

Siirt'in Anadolu ile Mezopotamya'nın kesiştiği kadim bir coğrafyada yer aldığını anlatan Uraloğlu, 23 Eylül'de Tillo'da gerçekleşen güneş hadisesine de dikkat çekerek "İşte bugün biz de Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Terminal alanı 3 bin 135 metrekareye çıkarıldı

Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre, eski terminal binasının bin 62 metrekare olan kullanım alanı 3 bin 135 metrekareye çıkarıldı. Giden yolcu salonu 539 metrekareden bin 570 metrekareye, gelen yolcu salonu 195 metrekareden 640 metrekareye, VIP alanı 43 metrekareden 310 metrekareye, idari alanlar ise 285 metrekareden 615 metrekareye yükseltildi.

Ek hizmet binalarının modernize edildiğini aktaran Uraloğlu, 7 bin 800 metre uzunluğundaki çevre güvenlik yolu ve duvarının projelendirilmesiyle havalimanının güvenlik altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.

Yenileme çalışmaları nedeniyle uçuş trafiğine geçici olarak kapatılan havalimanının 12 Eylül'de yeniden uçuşlara açıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturduk" diye konuştu.

Proje tamamlandığında Siirt il merkezi ilk kez demiryolu ağına bağlanacak

Kentin demiryolu altyapısına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, 34 kilometre uzunluğundaki Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi ile mevcut hattın Kurtalan'dan Siirt'e uzatılacağını söyledi. Proje tamamlandığında Siirt il merkezinin ilk kez doğrudan ulusal demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesinin de demiryolu erişimine kavuşacağını kaydetti.

Uraloğlu, hattın yolcu ve yük taşımacılığında yeni bir kapasite oluşturacağını, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Ulaşım ve haberleşme altyapısına 24 yılda 62,5 milyar liranın üzerinde yatırım

Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Siirt'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 62,5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, kentte 2002'de 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 138 kilometreye çıkarıldığını söyledi.

Uraloğlu, Siirt Çevre Yolu, Siirt Şehir Geçişi, Siirt-Kurtalan Yolu, Siirt Havalimanı Bağlantı Yolu, Kozluk-Baykan Yolu, Batman-Beşiri-Kurtalan Yolu, Siirt-Tillo Yolu ve Küçüksu-Pervari Yolu'nun tamamlandığını, Siirt-Eruh Yolu kapsamında ise Zarova ve Botan köprülerinin hizmete açıldığını aktardı.

Botan Çayı üzerinde inşa edilen ve Pervari'yi Bitlis ve Van'a bağlayan Beğendik Köprüsü'nden açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon aracın geçtiğini vurgulayan Uraloğlu, araç geçiş sayısının 1 milyon 981 bine ulaştığını kaydetti.

Uraloğlu, konuşmasının sonunda havalimanının yeni yapılarının tamamlanmasında emeği geçen yüklenici firmalara, Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanlarına ve tüm ilgililere teşekkür ederek yenilenen havalimanının Siirt'e ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.