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Ekonomi Yenilenen Samsun-Sivas Demir Yolu hattı uluslararası ticareti de canlandıracak
Ekonomi

Yenilenen Samsun-Sivas Demir Yolu hattı uluslararası ticareti de canlandıracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca modernizasyonu yapılan Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı, Karadeniz'den İç Anadolu'ya doğru ticari koridorunun kapasitesini artırarak bölgeyi uluslararası lojistik taşımacılığında yepyeni bir kimliğe kavuşturacak - Hattaki dingil basıncında yapılan kapasite artışıyla demir yolu hattında yıllık 3 milyon ton yük taşınacak

Yeniakit Publisher
2020-11-04 11:04:13 -
Yenilenen Samsun-Sivas Demir Yolu hattı uluslararası ticareti de canlandıracak

ANKARA (AA) - SEFA ŞENGÜL - Yenilenen Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı, Anadolu'nun kuzey-güney koridorunda lojistik taşımacılığına yepyeni bir ivme kazandırarak, Samsun Limanı'ndaki uluslararası ticaret hattını hareketlendirecek.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından modernizasyonu yapılan ve 1 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan "Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı" ile Samsun Limanı daha aktif hale gelecek.

Türkiye'nin Karadeniz'deki demir yolu bağlantılı tek uluslararası limanı olma özelliğine sahip Samsun Limanı'nı İç Anadolu Bölgesi'ne ulaştıran demir yolu hattı sayesinde, gelen ve giden yüklerin çok daha hızlı taşınması sağlanacak ve Karadeniz'den İç Anadolu'ya doğru hızlanan bu ticari koridorla bölgenin lojistik taşımacılığı yepyeni bir ivme kazanacak.

Artan kapasitesiyle hizmet verecek Samsun-Sivas Demir Yolu hattı, Kuzey Avrupa'dan Orta Doğu'ya giden ticaret koridorunu da yeniden hareketlendirecek.

- Yıllık taşınan yük kapasitesi 1,5 katına çıkacak

Yapılan restorasyon çalışmasıyla daha önce yıllık 2 milyon ton yükün taşındığı hattaki dingil basınç kapasitesi 20 tondan 22,5 tona çıkartıldı. Bu kapasite artışıyla demir yolu hattında yıllık 3 milyon ton yükün taşınması hedefleniyor.

Yenilenen sinyalizasyon sistemi sayesinde, hat kapasitesi iki katına çıkartılırken 8 saat 50 dakikalık demir yolu seyahat süresi ise 5 saat 45 dakikaya indirildi.

Öte yandan, mevcut 12 tünel iyileştirildi, 19 yolcu durağı, 30 teknik bina, 1012 menfez inşa edildi.

Hemzemin geçitlerde ise güvenlik önlemleri artırıldı. 121 hemzemin geçidin güvenliği sağlanırken, 1 karayolu üst geçidi, 6 üst geçit ve 1 yaya alt geçidi inşa edildi.


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