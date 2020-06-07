Yenilenebilir enerjide rekor üretim
Yenilenebilir enerji kaynaklarının 2018’de yüzde 44.7 olan toplam kurulu güçteki payı, 2019’da yüzde 45.2’ye yükseldi.
Lisanslı kurulu güç, geçen sene yüzde 2.1 artarak 84 bin 957 megavata ulaştı. Toplam termik kurulu gücün oranı ise 2018’de yüzde 55.3 iken 2019’da yüzde 54.8’e geriledi. 2019’da lisanslı elektrik üretim miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 0.6 azalarak 294 bin 251 gigavatsaat oldu. Üretimde en yüksek payı yüzde 30.2’yle hidroelektrik santralleri (HES) aldı.