0553 313 94 23

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) ve GÜNDER işbirliğiyle gerçekleştirilen Karabük Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi ikinci etabı yapıldı.

10 Eylül 2019 Salı 16:16
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) ve GÜNDER işbirliğiyle gerçekleştirilen Karabük Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi ikinci etabı yapıldı.


Karabük TSO ve GÜNDER işbirliğiyle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen Karabük İli Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitim Programı’nın ikinci bölümü olan "Güneş Enerjisi Çatı ve Cephe Sistemleri Eğitimi" Karabük Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.


Eğitime; Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Yılmaz, Karabük Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Atakan İrken, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Bilal Kılıç ve oda üyeleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:16
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’cü öğretmen yakalandı
    1. FETÖ’cü öğretmen yakalandı
    2. UEFA'dan Ali Koç'a görev!
    3. Güney Kore ve Katar’da Bursa rüzgarı
    4. Ayvalık’ta 40 mülteci yakalandı
    5. SP’li belediye meclis üyeleri istifa..
    6. Saldırıya uğrayan servis sürücüsü..
    7. Aşure günü faciaya dönüştü: 31 ölü!
    8. Başkan Say’dan Başkan Özhaseki’ye..
    9. "Cammu Keşmir, gezegenin en büyük..
    10. Ürgüp’te uyuşturucu satıcısı 1 şüpheli..
    11. Manavgat’ta sahte içki operasyonu
    12. Nevşehir’de hapis cezası ile aranan 3..
    13. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir..
    14. Jandarma köy yollarında denetim yaptı
    15. USET yol yapım çalışmalarında sona..
    16. Aksalur’da asfalt çalışmaları hız..
    17. İl Jandarma Komutanı Erol, Nevşehir..
    18. Kuveyt Türk'ün Sepetim uygulamasına..
    19. Bolu’da okul servislerine 9 bin lira..
    20. 2019 Bekçilik sözlü mülakat ne zaman..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!