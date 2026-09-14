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Yaşam 70 yaşındaki ağabey dehşet saçtı! Toprak için kardeşini katletti
Yaşam

70 yaşındaki ağabey dehşet saçtı! Toprak için kardeşini katletti

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70 yaşındaki ağabey dehşet saçtı! Toprak için kardeşini katletti

Ordu'nun Ünye ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada gözü dönen 70 yaşındaki cani ağabey, öz kardeşini ve yeğenini kurşun yağmuruna tuttu! 67 yaşındaki kardeş kanlar içinde olay yerinde can verirken, ağır yaralanan yeğen hastaneye kaldırıldı. Öz kardeşine acımayan katil zanlısı jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı!

Ünye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 70 yaşındaki Cemal Ç., 67 yaşındaki kardeşi Ali Çağlayan’ı tabancayla vurarak öldürdü, 40 yaşındaki yeğeni Ümit Çağlayan’ı ise yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi’nde yaşayan Cemal Ç. ile kardeşi Ali Çağlayan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal Ç., tabancayla kardeşi ve yeğenine ateş etti.

KARDEŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silahlı saldırıda Ali Çağlayan ile oğlu Ümit Çağlayan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Çağlayan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Ümit Çağlayan ise ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan Cemal Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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