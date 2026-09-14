DEM Heyeti İmralı’da! Teröristbaşından "Şartlı Barış" Mesajları!

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında dün İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yapılan bu kritik görüşmede; demokratik çözüm arayışları, kalıcı barış için atılması gereken adımlar ve Orta Doğu’daki hassas dengeler masaya yatırıldı.

'SİLAH BIRAKMA VE DEMOKRATİK SİYASET' VURGUSU

Görüşmenin ardından DEM Parti Genel Merkezi tarafından paylaşılan mesaja göre, Öcalan sürecin tarihi bir aşamada olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Barış ve Demokratik Toplum Süreci, tarihi sorumlulukların gecikmeden yerine getirilmesini gerektiren bir aşamadadır. Yasanın çıkmasından sonraki dönemde karşılıklı pratik adımların atılması ve kurulların aktif olarak çalışmaya başlaması büyük önem taşımaktadır. Benim amacım barış ve siyasallaşmanın gerçekleştirilmesidir. Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder."

'TARİHSEL BİR FIRSAT VAR, PROVOKASYONLARA DİKKAT EDİLMELİ'

Türkiye’nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğunu ve tüm kesimlerin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğine inandığını belirten Öcalan, barış iradesinin boşlukta kalmaması adına somut hukuki ve siyasi düzenlemelerin ertelenemez bir görev olduğunu ifade etti.

Sürecin Orta Doğu’daki hassas dengeler üzerinde ilerlediğine işaret eden Öcalan, muhtemel provokasyonların önüne geçilmesi için sorunların diyalog ve müzakere temelinde ele alınması gerektiğini belirterek, Rojava’da yaşanan son olayların da bu hassas çerçevede değerlendirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti ise yaptıkları açıklamada, "Öcalan’ın temel yaklaşımının barışın kalıcılaştırılması ve Türkiye’nin demokratikleşmesi olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Şimdi bu yolu ilerletecek siyasi iradeyi ortaya koyma zamanıdır" diyerek çağrıda bulundu.