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Dünya Çöp sanıp atacaklardı! Eski halının altından servet çıktı
Dünya

Çöp sanıp atacaklardı! Eski halının altından servet çıktı

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Çöp sanıp atacaklardı! Eski halının altından servet çıktı

İngiltere’nin başkenti Londra’da hayallerindeki evi alan Joe Brawn ve eşi, tadilat sırasında hayatlarının şokunu yaşadı! Yıllardır el değmeyen yıpranmış halıları çöpe atmak için söken çift, altından çıkan gizli hazineyi görünce neye uğradığını şaşırdı. 1950'lerden kalma evin tabanında gizlenen tarihi parke zemin, görenlerin aklını başından aldı!

Londra’da hayallerindeki evi satın alan bir çift, tadilat sırasında yıllardır el değmemiş büyük bir sürprizle karşılaştı. Eski halıları söküp atmak isteyen ev sahipleri, altında gizlenen tarihi detayı görünce neye uğradığını şaşırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da ev satın alan Joe Brawn ve eşi, 1950'lerden kalma eski yapıya tam anlamıyla baştan aşağı bir dönüşüm kazandırmak istedi.

Ev oldukça bakımsız ve eski duvar kağıtlarıyla kaplıydı.

Çift, evdeki yenileme çalışmalarını adım adım planlarken, asıl büyük sürpriz tadilatın son aşamalarında ortaya çıktı.

HALIYI KALDIRINCA ŞOKE OLDULAR!

Evin yıpranmış ve eskiyen halılarını söküp çıkarmaya başlayan çift, halının alt köşesinde sıra dışı bir desen fark etti.

Merakla halının tamamını kaldıran Joe ve eşi, onlarca yıldır halıların altına gizlenmiş harika geometrik motiflere sahip tarihi bir parke zeminle karşılaştı.

Evin altındaki bu değeri fark eden çift, yıpranmış ahşap zemini yenisiyle değiştirmek yerine restore etmeye karar verdi.

Büyük bir titizlikle yürütülen restorasyon sürecini sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin videosu kısa sürede binlerce beğeni topladı.

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