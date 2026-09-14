Eski Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın özel jeti alev aldı

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan ve Libya’nın Misrata Uluslararası Havalimanı’na inmek isteyen özel uçak düştü. Yolcu almak için Libya'ya giden uçakta iki pilot ve bir kabin memuru olduğu öğrenildi. Pilotlar ve kabin memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

ALEV ALEV YANDI

Uçağın iniş yapmak istediği sırada düştüğü ve bir anda alev aldığı belirtildi. Uçağa havalimanı itfaiyesinin müdahale ettiği bildirildi. Uçağın Türk ekibi yaralı olarak kurtuldu.

HAMDİ AKIN'IN ÇIKTI

Özel jetin sahibi iş insanı Hamdi Akın çıktı. Uçağın Bikini Jet tarafından işletildiği öğrenildiği ve Hamdi Akın tarafından geçtiğimiz mayıs ayında satın alındığı belirtildi.

HAMDİ AKIN KİMDİR?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954’te İstanbul’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Akın, iş hayatına mühendislik ve müteahhitlik alanlarında başladı. 1976 yılında Akfen’in temellerini atan Akın, zaman içerisinde şirketi inşaatın yanı sıra havalimanı işletmeciliği, enerji, gayrimenkul ve altyapı yatırımlarını kapsayan bir grup yapısına dönüştürdü. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Akın, özellikle TAV Havalimanları’nın kuruluş ve büyüme sürecindeki rolüyle iş dünyasında öne çıktı.

Akın’ın yönettiği Akfen Grubu, Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerde de altyapı, enerji ve gayrimenkul alanlarında yatırımlar gerçekleştirdi. Hamdi Akın Ali Koç döneminde Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminde görev aldı. İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla da bilinen Akın, Türkiye’nin önde gelen girişimci ve yatırımcıları arasında gösteriliyor.