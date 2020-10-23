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Ekonomi Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ'nin desteğiyle Milas'ta kütüphane kuruldu
Ekonomi

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ'nin desteğiyle Milas'ta kütüphane kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-10-23 13:07:24 -
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ'nin desteğiyle Milas'ta kütüphane kuruldu

ANKARA (AA) - Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ'nin katkı ve desteğiyle Muğla'nın Milas ilçesindeki Kafaca İlkokulu'na "e-Twinning Kitabım Kütüphanen Olsun" projesi kapsamında kütüphane kuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kütüphaneye, 2017'de trafik kazasında hayatını kaybeden ana okul öğretmeni Özlem Özdemir Ergin'in adı verildi.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ Personel ve İdari İşler Direktörü Cafer Varol, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri'nin, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşıladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Santral çevresinde bulunan 25 çevre köyümüze ziyaretler gerçekleştiriyor, taleplerini, önerilerini notlarımıza ekliyoruz ve özellikle muhtarlarımızla bu kapsamda sürekli iletişim halindeyiz. Öte yandan sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz ve böyle özel bir projede yer almaktan onur duyuyoruz. Burada gördüğünüz ne varsa hepsini çalışma arkadaşlarımız kendi el emeği göz nuru ile marangoz atölyemizde çocuklarımızın geleceğine katkı sunmak için büyük bir şevkle hazırladı."


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