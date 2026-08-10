  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşikçioğlu’nun yerine geçen isim belli oldu! Cumhur ittifakı desteğiyle CHP’li Dilber seçildi Leş kokunun kaynağı Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı! Kendisi Terörsüz Türkiye’ye hayır derken fabrikası halka terör estiriyordu Irak'ta sahte örgüt binalarına büyük darbe! 6 milyon silah veri bankasına yüklendi! Falyalı cinayeti davasında yer yerinden oynadı! Mahkemeden Süleyman Soylu kararı! Koyunları kesip kendileri ‘DEM’lendiler! Yöneticilere et, işçiye tavuk döner 32 yıl 9 ay ceza almıştı! Cinsel istismar davasında şaşırtan karar Rüşvetçi Yalım'ın araçları satışa çıkarıldı! İşte 26 araç için istenen rekor bedel Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı Aselsan’dan “Gemilerin muhafızı” Gökdeniz paylaşımı Kardeşlik Yasası’na hangi parti ne oy verecek? İYİ Parti’den ‘hayır’ SP’den şartlı destek
Teknoloji Apple cephesini hareketlendiren dev sızıntı! Katlanabilir iPhone Ultra'nın renkleri ortaya çıktı!
Teknoloji

Apple cephesini hareketlendiren dev sızıntı! Katlanabilir iPhone Ultra'nın renkleri ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Apple cephesini hareketlendiren dev sızıntı! Katlanabilir iPhone Ultra'nın renkleri ortaya çıktı!

Apple’ın önümüzdeki ay tanıtmayı planladığı ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra'nın renk seçeneklerine ait yeni aksesuarlar sızdırıldı. Tedarik zincirinden elde edilen bilgilere dayanılarak hazırlanan gümüş ve koyu mavi renkli kamera koruyucuları, dev markanın yeni serisinde alışılmışın dışına çıkıp daha iddialı tonlara yönelebileceğini gösterdi.

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Ultra için geri sayım sürerken, lansman öncesi teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni detaylar sızdı. Aksesuar üreticilerinden sızan görsellerde ortaya çıkan gümüş ve derin mavi tonlarındaki kamera koruyucuları, teknoloji devinin renk paletinde sürpriz adımlar atacağını işaret etti.

Daha önce cihazın siyah ve beyaz ağırlıklı geleceği konuşulurken, son sızıntılar Apple'ın çok daha koyu bir mavi tona odaklandığını gösteriyor. Eş zamanlı olarak geliştirilen iPhone 18 Pro serisinde de koyu kiraz ve açık mavi gibi iddialı renklerin test edildiği, klasik siyah seçeneğin ise rafa kaldırılmış olabileceği belirtiliyor.

Yeni iddia, Apple’ın aynı dönemde hazırladığı düşünülen iPhone 18 Pro modellerine ilişkin renk söylentileriyle birlikte değerlendirildiğinde daha geniş bir tablo ortaya çıkıyor. iPhone 18 Pro için gümüş renginin yanı sıra koyu kiraz ve açık mavi seçeneklerinin üzerinde çalışıldığı öne sürülüyor. Daha önce siyah rengin de gündemde olduğu iddia edilmiş olsa da daha yeni bir rapor, Apple’ın bu seçeneği iptal etmiş olabileceğini belirtiyor.

Bu farklı renk iddiaları, Apple’ın yeni iPhone neslinde geleneksel renk seçeneklerinden daha belirgin tonlara yönelmeyi değerlendirdiğini düşündürüyor. Ancak iPhone Ultra için söz konusu renk bilgileri henüz Apple tarafından doğrulanmış değil ve kaynak olarak yalnızca üçüncü taraf aksesuar sızıntıları bulunuyor.

Apple'ın radarına giren yeni teknoloji: 27 milyar parametreli yapay zekâ cebimize giriyor
Apple'ın radarına giren yeni teknoloji: 27 milyar parametreli yapay zekâ cebimize giriyor

Teknoloji

Apple'ın radarına giren yeni teknoloji: 27 milyar parametreli yapay zekâ cebimize giriyor

Apple'dan sürpriz hamle: Akıllı gözlükler kişisel antrenör oluyor!
Apple'dan sürpriz hamle: Akıllı gözlükler kişisel antrenör oluyor!

Teknoloji

Apple'dan sürpriz hamle: Akıllı gözlükler kişisel antrenör oluyor!

Apple'dan sürpriz hamle: Kameralı AirPods gelecek ay tanıtılabilir
Apple'dan sürpriz hamle: Kameralı AirPods gelecek ay tanıtılabilir

Teknoloji

Apple'dan sürpriz hamle: Kameralı AirPods gelecek ay tanıtılabilir

Apple yeni iPhone’ları fahiş fiyatlarla tanıtmaya hazırlanıyor!
Apple yeni iPhone’ları fahiş fiyatlarla tanıtmaya hazırlanıyor!

Teknoloji

Apple yeni iPhone’ları fahiş fiyatlarla tanıtmaya hazırlanıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23