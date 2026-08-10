Apple cephesini hareketlendiren dev sızıntı! Katlanabilir iPhone Ultra'nın renkleri ortaya çıktı!

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Ultra için geri sayım sürerken, lansman öncesi teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni detaylar sızdı. Aksesuar üreticilerinden sızan görsellerde ortaya çıkan gümüş ve derin mavi tonlarındaki kamera koruyucuları, teknoloji devinin renk paletinde sürpriz adımlar atacağını işaret etti.

Daha önce cihazın siyah ve beyaz ağırlıklı geleceği konuşulurken, son sızıntılar Apple'ın çok daha koyu bir mavi tona odaklandığını gösteriyor. Eş zamanlı olarak geliştirilen iPhone 18 Pro serisinde de koyu kiraz ve açık mavi gibi iddialı renklerin test edildiği, klasik siyah seçeneğin ise rafa kaldırılmış olabileceği belirtiliyor.

Yeni iddia, Apple’ın aynı dönemde hazırladığı düşünülen iPhone 18 Pro modellerine ilişkin renk söylentileriyle birlikte değerlendirildiğinde daha geniş bir tablo ortaya çıkıyor. iPhone 18 Pro için gümüş renginin yanı sıra koyu kiraz ve açık mavi seçeneklerinin üzerinde çalışıldığı öne sürülüyor. Daha önce siyah rengin de gündemde olduğu iddia edilmiş olsa da daha yeni bir rapor, Apple’ın bu seçeneği iptal etmiş olabileceğini belirtiyor.

Bu farklı renk iddiaları, Apple’ın yeni iPhone neslinde geleneksel renk seçeneklerinden daha belirgin tonlara yönelmeyi değerlendirdiğini düşündürüyor. Ancak iPhone Ultra için söz konusu renk bilgileri henüz Apple tarafından doğrulanmış değil ve kaynak olarak yalnızca üçüncü taraf aksesuar sızıntıları bulunuyor.