Arama görüntüleri yayınlandı! UltrAslan liderinin evinden servet çıktı

UltrAslan lideri Muzaffer (Sebahattin) Şirin, spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda “Sebahattin Şirin” ismiyle tanınan Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelinin ikametinde 9 Ağustos 2026 tarihinde arama gerçekleştirildi.

EVDEN ÇIKANLAR

Saat 14.30’da başlayarak 23.00’e kadar devam eden aramada ele geçirilenler şöyle:

841 bin 895 Euro,

51 bin 953 ABD Doları,

18 bin 865 İngiliz Sterlini,

795 bin 825 Türk Lirası,

Yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 TL değerinde altın ve mücevherat,

Yaklaşık 500 bin TL değerinde 1 adet Hint seti,

Yaklaşık 350 bin TL değerinde pırlanta kolye

Özetle toplamda Yaklaşık 65 milyon TL olarak değerlendirilen para, döviz ve ziynet eşyası.

SİLAH VE MERMİLER

Aramada ayrıca 1 adet silah, 1 adet şarjör, 141 adet 9x19 mm ve 1 adet 6,35 mm fişek, 2 adet 6,35 mm boş şarjör, 3 adet iPhone marka cep telefonu, 3 adet SIM kart ile 4 adet balistik yelek ele geçirilmiştir.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “Şüpheli hakkında yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup, ele geçirilen deliller ile dijital materyallerin inceleme işlemleri sürdürülmektedir. Soruşturmanın seyri doğrultusunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir” denildi.

AKIN GÜRLEK’E SATAŞMIŞTI

Şirin geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Akın Gürlek’e sataşmış ve hiçbir belge yayınlamadan çamur atmaya kalkmıştı. Sosyal medyada paylaştığı metinde Şirin, “Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz” diyerek, Bakan Gülek’in ismini lekeleme girişiminde bulunmuştu.