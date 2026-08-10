Konya’da 8 kişi hakkında gözaltı kararı! Cezaevinde isyan çıktığı yalanını yaymışlardı!

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "isyan çıktı, ölü ve yaralılar var" şeklindeki asılsız paylaşımlara ilişkin 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Konya Emniyet Müdürlüğü, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığını bildirirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi

Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ‘isyan çıktı, ölü ve yaralılar var’ şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmalar sürüyor” bilgisi paylaşıldı.