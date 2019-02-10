Yenikapı'da 'süresiz nafaka' eylemi

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyesi grup, saat 14.00'te Yenikapı Miting Alanı'nda, süresiz nafakanın ve çocukların icra yoluyla görülmesi uygulamasının kaldırılması için eylem düzenledi.

Eyleme katılan grup üyeleri, "Çocuklar babasız kalmasın", "Nafakaya acil ve adil düzenleme", "Aileyi yakan yasalara dur de", "30 yıllık nafaka zulmü bitsin artık" yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Basın açıklaması yapan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, "Yakın zamanda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işsiz ve herhangi bir geliri olmayan erkeğin, boşanma davasında tam kusurlu bulunan çalışan eşine tedbir nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti. Alınan karar insani anlamda hem adil olmayan, hem de vicdanları yaralayan karardır. Buna benzer kararlar boşanmaları kolaylaştırıp aile kavramını yok etmektir." dedi.

"Hem kira veriyorum, hem de oğlumun nafakasını ödüyorum"

Oğlunun nafakasını ödeyen 70 yaşındaki Nazan Altın, "Evladım evlendi. 11 senedir nafaka ödüyor. Evliliği de bir sene sürmedi. Bu nafakanın bitmesini istiyorum. Bir anne olarak söylüyorum. Çocuğum işsiz, çalışamıyor. Onun nafakasını da ben ödüyorum. Ben de emekliyim. Hem kira veriyorum hem de oğlumun nafakasını ödüyorum. Bu nafakanın bitmesini istiyorum. " dedi.

Grup açıklamaların ardından dağıldı.