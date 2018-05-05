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Yenidoğan bebeklere hangi kıyafetler tercih edilmelidir?

Bebeğin doğumla birlikte dünyaya alışma süreci başlamış olur. Anne karnında geçirdiği süreçte kendini dış dünyaya hazırlamış olsa da doğumdan hemen sonra bebeklere özenli bir bakımla destek olunmalıdır. Özellikle giydiği kıyafetler hassas vücudu için oldukça büyük öneme sahiptir.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:15
Yenidoğan bebeklere hangi kıyafetler tercih edilmelidir?

Dünyaya geldikten sonra ana rahmindeki sıcaklıktan ayrı kalacağı için elleri, ayakları ve baş bölgesi üşüyebilir. Bu nedenle ilk günlerde bu bölgeleri sıcak tutacak kıyafetler giydirilmelidir.

Yenidoğan bebekler için alışveriş yapılırken 'hastane çıkışı olarak adlandırılan kıyafet setlerinden tercih edilebilir. Bu setler zıbın, tulum, eldiven, patik, şapka, hırka, patikli pantolon ve önlük gibi parçalar içerir. Her bir parçayı teker teker alarak annelerin kendi setlerini yaratması da mümkündür. Bu durumda dikkat edilmesi gereken en önemli konu kıyafetlerin bebeğin hassas cildine zarar vermeyecek, %100 pamuklu kumaştan yapılmış olmasıdır.

BEBEK KIYAFET SEÇİMİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR

Kıyafetlerin ebatı da oldukça önemlidir. Yenidoğan bebeklerin boyu cinsiyete göre farklılık gösterir. Erkek bebekler genellikle 50-52 cm iken kız bebekler 48-50 cm arasında doğar. Çok hızlı büyüdükleri göz önüne alınarak 56-62 cm arası kıyafetler tercih edilmelidir. Altının sıklıkla değiştirileceği ve küçük kazalar olabileceği göz önüne bulundurulmalı ve her kıyafetten birkaç adet alınmalıdır. Altını rahatlıkla açıp, değiştirebileceğiniz alttan çıtçıtlı zıbınlar tercih edilirse anne rahat eder.

Yenidoğan bebeklerin el kol koordinasyonu tam olarak gelişmediği için küçük tırnaklarıyla yüzlerini yırtma olasılıkları yüksektir. Ellerinin üşümemesi için de ilk bir ay sıklıkla eldiven kullanımı önemlidir. Yenidoğan bebeklerde emme sonrası kusma problemi sık yaşanır. Ayrıca ağızdan salya da akabilir. Bu sebeple kıyafetleriyle uyumlu bir önlük kullanarak kıyafetin daha uzun süre kuru ve temiz kalması sağlanabilir.

Bütün bu kıyafetlere ek, özellikle kış aylarında doğmuş bebekler için evden dışarı çıkartılmaları gerektiği zamanlarda bedenine uygun, kalın, kışlık bir tulum veya kalın bir battaniye tercih edilerek vücut ısısı korunabilir.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 18:15
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