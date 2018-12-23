Yenidoğan bebeğe kesinlikle bunu yapmayın!

Geçmişten beri devam eden alternatif tıp yöntemlerinden birisi de yenidoğan bebeklerin suyuna tuz atmak. Geçmişten günümüze kadar gelen bu inanışın, çocuklarda terlemeyi büyük ölçüde azalttığı, ve ilerleyen yaşlarda çocuğun terlemeyeceği düşünülerek yapılıyor.

Yeni doğan bebeklerin genellikle aile büyüklerinin tavsiyesiyle tuzlandığını belirten uzmanlar, "Yeni doğan bebekler, aile büyükleri tarafından tuz veya zeytin yağı ile birlikte ovulup banyo ettirilerek; ağız, koltuk altı, kasık, dahil tüm vücuda sürülerek tuzlanmaktadır.

Ne yazık ki ciltten emilen aşırı miktarda tuz, ciddi ve hayatı tehdit eden hipernatremi (kanda tuz oranının yükselmesi) ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle yaşamını yitiren bebekler bulunuyor. Bebeğinizi kesinlikle tuzlamayın" diye uyardılar.

ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİYORMUŞ!

Git gide yaygınlaşan bu yöntem hakkında uyarıda bulunan uzmanlar, Bebekleri doğar doğmaz kokmasın diye tuzlanıyor, yeni doğan savunmasız bebeğin vücuduna sürülen tuz, sıvı kaybına neden oluyor.

Böyle olunca bebeğini kendince korumaya çalışan aile, istemeden onun beyin kanaması geçirip ölmesine neden oluyor; diyerek durumun ciddiyetini belirtiyorlar.