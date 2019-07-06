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Yenidoğan Aydan bebek için polis helikopteri havalandı

Van'da 36 haftalıkken dünyaya gelen ve solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağırlaşan Aydan bebek, kentteki hastanelerde yer olmayınca polis helikopteri ile Batman'a götürüldü.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
Yenidoğan Aydan bebek için polis helikopteri havalandı

Van'da bulunan özel bir hastanede 36 haftalıkken dünyaya gelen Aydan Özgökçe'de solunum yetmezliği tespit edildi. Doktoru durumu ağırlaşan Aydan bebeğin yoğun bakım ünitesine alınması istedi. Ancak kentteki hastanelerde doluluk nedeniyle yer bulunamadı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bebeğin yoğun bakım ünitesi bulunan en yakın şehre sevk edilmesine karar verdi. 112 Acil Komuta Merkezi görevlilerince yapılan araştırmada Batman'da özel bir hastanede yer bulundu. Durumun aciliyeti nedeniyle devreye giren İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, bebeğin polis helikopteri ile Batman'a götürülmesi talimatını verdi. Ambulansla piste götürülen bebek, sağlık görevlilerinin eşliğinde kuvözle, İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne ait skorsky helikopter ile Batman'a götürüldü. Ekici, Batman'da tedavi altına alınan Aydan bebeğe ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
  1. Batman
  2. Van
  3. Hasta bebek
  4. Aydan Özgökçe
  5. polis helikopteri

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