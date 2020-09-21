Yeniden Refah’tan ‘İstanbul Sözleşmesi iptal edilsin ‘eylemi
Yeniden Refah Partisi, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı sokağa indi.
Beşiktaş İlçe Teşkilatı, Türk toplum yapısı göz önünde bulundurulmadan hazırlanan ve kadına şiddet oranını katbekat artıran sözleşleye karşı eylem yaptı. Beşiktaş Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen eylemde, Yeniden Refah Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı Osman Toprak bir konuşma gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen eylemde, CHP yönetiminin de İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik tutumu tenkit edildi. Toprak, İstanbul Sözleşmesi’ne destek veren CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ni de eleştirdi. Eylemde, “İstanbul Sözleşmesi’ne Hayır” , “Kadına Şiddet 4 kat arttı” , “Erkekler Evden Atıldı” , “Çocuklarımızın Suçu Ne?” ve “Bu Yasa Kimi Koruyor?” yazılı pankart ve dövizler dikkat çekti.