Yeniden Refah Partisi'nin Marmaris adayı belli oldu

Yerel seçimlere hazırlanana Yeniden Refah Partisi’nin Marmaris belediye başkan adayı Ali Sümenoğlu oldu. Aday gösterilmesinden sonra konuşan Sümenoğlu, "Bu göreve getirilmesinden dolayı çok mutluyum Marmaris 'e yakışır hizmet getireceğiz. Projelerimiz var. Bunları teker teker hayata geçireceğiz." dedi.

Sümenoğlu vaatlerini tek tek açıklarken, partililer heyecan dolu anlar yaşadı.

"Belediye binasının önüne rüşvet alan da verende melūmdur. tabelası asacağız ve bunu tüm hizmet birimlerinde takibini yapacağız ." diyen Sümenoğlu’nun diğer vaatleri şu şekilde:

1.Marmaris halkının yaşam kalitesini arttırmak için gerekli çalışmaları yapacağız.

2.Hanım kardeşlerimizin kullanabileceği sosyal alan ve tesisler oluşturacağız.

3. Çalışan ev hanımları için kreş yapacağız çalışma alanları üreteceğiz

4.Çevre ve çehre görünümünü güzelleştirecek Marmaris’i daha değerli kalabilecek düzenlemeler yapacağız.

5.Marmaris'te spor alanında çok amaçlı tesisleri kazandıracağız.

6.ihtiyaç sahibi olan herkese ayrım gözetmeksizin destek sağlayacağız

7.Sokak hayvanları için yaşanabilir alanlar oluşturacağız.

8.Marmaris'in en önemli sorunlarından trafik sorununu kışın kesilen elektrik sorunlarından kurtaracak alternatif düzenlemeler yapacağız.

9.Yaşlı vatandaşlarımız için sosyal etkinlikler düzenleyeceğiz.

10.İhtiyaç ve muhtaç sahibi vatandaşlarımızı önceliğimiz arasında yer alacak.

11.Belediyemiz bünyesinde sağlık hizmeti verecek birimler yapacağız.

Her ay düzenli olarak vatandaşlarımızla halk meclis toplantısı yaparak onların görüşlerinin neticesinde çözüme ulaştıracağız.

12.Belediye binasının önüne rüşvet alan da veren de melundur tabelası asacağız ve bunu tüm hizmet birimlerinde takibini yapacağız.

13.Ahlaklı belediyecilik kavramını uygulayarak adaletli bir şekilde ayrım yapılmadan herkese aynı hizmet vereceğiz.

14.Öğrenci kardeşlerimize ve okullarımıza gerekli destek vereceğiz.

15.Yapılan tüm ihale ve hizmetler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak.

16. Okul önünde olası bir ihmal kaza yaşanmaması için, trafik işaretleri ve zabıta ekipleri destekli çocukların emniyetli şekilde giriş çıkışları için destek sağlayacağız.

17. Yanan ormanların asla imara açılmaması için çalışmalara STK'lar eşliğinde Destek vereceğiz.

18. Başkana direk olarak ulaşılacak bir mesaj sistemi oluşturacağız.

19. Kültür sanat konusunda Marmaris'e yakışır nitelik ve nicelikte etkinlikler aktiviteler sağlayacağız.