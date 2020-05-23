Yeniden Refah Partisi’ni sarsan ölüm! Fatih Erbakan kötü haberi duyurdu
Yeniden Refah Partisi Kayseri Bünyan İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Kayseri Bünyan İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Çam'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Fatih Erbakan, "Kayseri Bünyan İlçe Gençlik Kolları Başkanımız kıymetli kardeşimiz Doğukan Çam geçirmiş olduğu trafik kazası sonrası hayatını kaybetmiştir. Mübarek Ramazan’ın son gününde hakka yürüyen kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.