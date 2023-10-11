Yeniden Refah Partisi'nden lince maruz kalan Seyfullah Hoca'ya destek!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Suriyeli vatandaşın, güzel hayat yaşayıp güzel bir ölümle nasiplendiğini anlattığı sözleri akıl dışı fikirlerle çarpıtılan Seyfullah Akyiğit Hoca, hedefe konmuştu.

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Seyfullah Hoca'ya destek verdi.

Yüksel Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Konya İl Müftülüğü’nde görevli Seyfullah Akyiğit Hoca’nın Tahir Büyükkörükçü Camii’de Mevlid-i Nebî Haftası’nda verdiği vaaz, bazı kesimlerce bağlamından koparılıp yanıltıcı bir şekilde sunulmuştur.

Bu yaklaşım, net bir şekilde bölücülük ve ırkçılıktır. Eğer bu eleştiriyi, milletimize gerçekten değer veren biri dile getirseydi, anlaşılabilir olurdu. Ancak bu ülkeye ve milletimize daha önce de zarar vermiş olanların şimdi milletimizi savunuyor gibi yapmaları, kabul edilemez.

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Hoca’nın asıl vermek istediği mesaj ile söylendiği iddia edilenler arasında büyük bir uçurum bulunmaktadır. Seyfullah Akyiğit Hoca’nın masumiyetine inanıyor ve yanında olduğumuzu belirtiyoruz.