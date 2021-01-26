Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, kamuoyunun tartıştığı ittifaklar meselesine ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Independent Türkçe’nin haberine göre Sakartepe, ittifak stratejilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Milli Görüş’ün prensipleri ve kırmızı çizgilerini önceleyerek, vatanımızın ve milletimizin menfaati ve selameti neyi gerektiriyorsa onu yapacaklarını ifade etti.

“Üyelerimizin yaş ortalaması 40'ın altındadır”

Siyasette 24 saatin uzun bir zaman olduğu, bugün yapacağınız değerlendirmelerin, yarın değişen şartlar karşısında pek bir öneminin kalmayabileceğini söyleyen Sakartepe, Türkiye’nin, hükümetin açıklayacağı, hukuk ve ekonomi reformuna kilitlenmiş durumda olduğunu belirterek, “Bu paketin hukuk ayağında seçim ve siyasi partiler kanununda değişiklikler yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda seçim barajlarının % 5’e düşürülmesi, ‘Türkiye Milletvekilliği’nin yeniden getirilmesi ve ittifaklarla ilgili düzenlemeler içermesi beklenmektedir” dedi.

Kamuoyu tarafından, Yeniden Refah Partisi yetkililerine en sık sorulan sorunun seçim stratejilerinin ne olduğu ve hangi ittifakta yer alacakları yönündeki sorulara ise şu yanıtı verdi:

Bu sorunun cevabını vermeden önce, partimizin şu andaki durumunu analiz etmemiz gerekmektedir. Partimiz büyük kongresini muhteşem bir kalabalıkla yapmış ve 2020 yılı 1 Ocak itibariyle seçime girme yeterliliğini, bileğinin gücüyle kazanmıştır. 81 il 922 ilçe de örgütlenmesini tamamlayarak, üye sayısında 100 bin barajını aşmıştır. Üyelerinin yaş ortalaması, 40 yaşın altındadır. Partimiz, Türkiye’nin en genç, en dinamik siyasi oluşumu niteliğini taşımaktadır. Elli yıllık Milli Görüş tecrübesi ile harmanlanan genç kadrolarımız şimdiden milletimizin umudu ve sesi olmuştur.

Üçüncü ittifak seçeneği

“Bugün itibari ile partimiz tek başına seçimlere katılıp, başarı ile çıkacak güç ve kuvvete sahiptir. “ El Atına Binen Çabuk İner “ atasözümüzü kulağımıza küpe yaparak stratejilerimizi oluşturmaktayız” diyen Bayram Sakartepe, ittifaklar konusunda farklı seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti.

“Bizim en önemli gücümüz inançlı kadrolarımızdır. Her zorluk karşında, “Ya Bir Yol Buluruz, Ya Bir Yol Açarız” neticede o zorluğu Allah'ın izni ile aşarız” diyen Sakartepe açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bugün itibariyle, seçimlere tek başımıza girebileceğimiz gibi, mevcut ittifaklarda da yer alma seçeneği ile 3. bir ittifakın omurgasını oluşturmak gibi alternatifleri değerlendireceğiz. Sonuç itibariyle, partimiz Türk siyasetinin anahtar partisi konumundadır. Bulunduğumuz konum itibariye pek çok seçeneği değerlendirme potansiyelini elinde bulundurmaktadır. Bundan dolayı önümüzdeki seçimlerin en etkin partisi olacaktır.