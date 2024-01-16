Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması! 'Tehir edildi'

Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile ittifak görüşmelerinin tehir edildiğini ifade eden Kılıç, “AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetleri arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta Pazartesi günü olacak görüşmeyi tehir etmek istediklerini bildirmişlerdi." dedi.

Kılıç sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Yeniden herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı. AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi yönünde bir talep gelirse elbette bu talebe olumlu bakacağımızı ifade ettik.

Yeniden Refah Partisi'nin büyükşehirlerde adaylarını açıklayacağı tarihlere işaret eden Suat Kılıç, “10 şubat tarihi ile Yeniden Refah Partisi Ankara ve bütün büyükşehirlerde belirlediğimiz başkan adaylarını ilan edecek. Aynı toplantıda 31 Mart 2024 yerel seçim beyannamemizi de kamuoyuyla paylaşacağız. Kapı bir yere açık ama tarih de belli ve seçimler yaklaşıyor” şeklinde konuştu.

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