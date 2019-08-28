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Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, "Televizyonlarda program üstüne program, açıyorum kanalı Abdullah Gül, Davutoğlu, Ali Babacan, açıyorum diğer kanalı yine bu. Kim Davutoğlu, ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor. Biz 75 vilayette örgütlenmişiz, en büyük salonlara sığmıyoruz." dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:48
Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil ÇolakAtatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeniden Refah Partisi Gümüşhane 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, illerdeki teşkilat çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

"Gelişi güzel bir parti değiliz"

Yeniden Refah Partisinin kuruluşuna işaret eden Çolak, şöyle devam etti:

"Biz gelişigüzel kurulmuş bir parti değiliz. Biz ihtiyaçtan, zaruretten doğan partiyiz. Şu anda siyasi arenada hiç kirlenmemiş, gençlik kollarından, imam-hatip lisesinden ve üniversitede AGD temsilcilikleri yaparak gelmiş bir genel başkanımız var. Doktora unvanı almış, Erbakan Hoca'mızın dizinin dibinde yetişmiş Dr. Muhammet Ali Fatih Erbakan'dan Allah razı olsun."

Saadet Partisi'ne sert sözler

Çolak, Saadet Partisini eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda bizim ayrılmış olduğumuz parti CHP ile seçime gitti. CHP ile yapmış olduğunuz hükumet sözleşmesinden birkaç başlık söyleyin bakalım. D-8 var mı? İslam Birliği var mı? İlahiyat fakülteleriyle, İslam'la ilgili çalışmanız var mı? 'İslam Batı medeniyetine karşı yenilmiştir.' diyen Abdullah Gül'ün eteğine yapıştılar. Bu adam Refah Partisine ve Erbakan Hoca'mıza en büyük darbeyi vuran bir insan. Bu insanlara kucak açılıyor. Erbakan Hoca'ma her türlü hakareti yapan, iftira atıp 28 Şubat'ı tetikleyen insanlar Erbakan'ı anma programlarında davet edilip konuşturuluyor ve ödüller veriliyor. Hayatları Erbakan ile uğraşmakla geçen insanlara söz hakkı veriliyor."

"Davutoğlu kim?"

Çolak, Allah rızası için çalışacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni bir parti türetmeye çalışıyorlar. Televizyonlarda program üstüne program, açıyorum kanalı Abdullah Gül, Davutoğlu, Ali Babacan, açıyorum diğer kanalı yine bu. Kim Davutoğlu, ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor. Biz 75 vilayette örgütlenmişiz, en büyük salonlara sığmıyoruz. Suriye'nin bu duruma gelmesine en büyük vesile olan Davutoğlu'ndan medet umuyorlar. Ne olursa olsun biz gayret edeceğiz. İman varsa imkan da vardır. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz."

Kongrede tek aday olan Ziya Nas, Yeniden Refah Partisi Gümüşhane İl Başkanı oldu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:48
  1. Atatürk Kültür Merkezi
  2. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak
  3. Yeniden Refah Partisi Gümüşhane 1. Olağan Kongresi

YORUM YAZ

  • MülayimMülayim8 dk önce
    Rabbim Fatih Erbakan'ın yardımcısı olsun. İnşallah babasından daha iyi hizmetler yapar
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR12 dk önce
    EYVALLAH ...AKP YE KÜSKÜN MÜTEDEYYİN CİDDİ BİR KESİM VAR...BU KESİM GÜL, DAVUTOĞLU,BABACANA GİTMEZ ...BİRİLERİ BOŞUNA BUNLARIN REKLAMINI YAPIYOR ...YENİDEN REFAHIN SÖYLEMLERİ BU KÜSKÜN KESİME UYUYOR, BU KÜSKÜN KESİM YENİDEN REFAHA ÜMİTLE VE SEMPATİYLE BAKIYOR ... FATİH ERBAKAN ÇOK DOĞRU BİR İŞ YAPMIŞTIR, HELAL OLSUN ...
  • dilaver!!!dilaver!!!13 dk önce
    GEL GÜZEL İNSAN, BABANIN YOLUNDA, ÜMMETİN YOLUNDA YÜRÜ YETER Kİ..
  • teomanteoman15 dk önce
    Bir sen eksiktin...Siyaset babadan oğula miras mı kalıyor..
  • MikiforovMikiforov19 dk önce
    Başkanım inşaallah biz ülkenin müslüman evlatları için umut olursunuz Allah muvaffak etsin
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ20 dk önce
    la bi yürü git. yeniden refahın alacagı oy 100 bini geçmez. boşuna gaza gelmeyinn

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