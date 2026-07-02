  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni sürümüne yasak gelmişti: OpenAI'dan ABD'ye yüzde 5 hisse Toyota’dan beklenmedik kampanya! Herkes bu fırsatı konuşuyor! Sıfır araçta ezber bozan indirim! Koç elektriği bedavaya getirecek Hem tadı hem dokusu bozuluyor! Yaz sıcağında bu gıdaları mutlaka buzdolabında saklayın Küresel piyasalarda gözler ABD'de! Küresel piyasalarda petrol düşüşte: Brent petrol 70 dolar seviyesine geriledi Hyundai, temmuz 2026 fiyat listesini duyurdu Nissan’dan faizsiz kredi ve indirim atağı! Qashqai’de fiyat düştü, kredi desteği geldi!
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Resmi Gazete'de yayımlandı: Eczanelerde 'şifalı bitki' dönemi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Resmi Gazete'de yayımlandı: Eczanelerde 'şifalı bitki' dönemi

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, geleneksel bitkisel ürünler artık Avrupa standartlarında sıkı denetimle ruhsatlandırılarak güvenli bir şekilde eczane raflarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı: Eczanelerde 'şifalı bitki' dönemi

Düzenlemeyle tıbbi bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Ürünlerin yalnızca eczaneler aracılığıyla vatandaşlara sunulması sağlanarak güvenli erişimi artırıldı. Bu doğrultuda, tıbbi bitki çayları Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından bilimsel ve teknolojik açılardan incelenerek ruhsatlandırılacak. Ruhsatlı tıbbi bitki çaylarının denetimi ve piyasa gözetimi de yine Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Eksiksiz yapılan başvurular 90 gün içinde sonuçlandırılacak ve her tıbbi bitki çayı, karekod sistemiyle Ürün Takip Sistemi'ne (ÜTS) kaydedilecek. Böylece ürünlerin, üretim veya ithalat bandından eczane raflarına kadar tekil kutu bazlı tüm hareketleri gerçek zamanlı olarak izlenecek.

#2
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı: Eczanelerde 'şifalı bitki' dönemi

Eczane laboratuvarında majistral olarak (kişiye özel) hazırlanmak istenen tıbbi bitki çaylarına ilişkin ürünlerin içeriği ve kullanım amaçları, TİTCK tarafından yayımlanacak olan tıbbi bitki çayı monografları ve kılavuzlarla belirlenecek. Böylelikle tıbbi bitki çayının tedavideki etkinlik ve güvenlik alanları netleştirilmiş olacak. Eczanelerdeki ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış tıbbi bitki çaylarından ve farmakope kalitesindeki hammadde/droglardan hazırlanacak.

#3
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı: Eczanelerde 'şifalı bitki' dönemi

Yeni düzenleme ile insan sağlığını doğrudan ilgilendiren bu ürünleri piyasaya sürecek ve üretecek kişilere ilgili alanlardan mezun olma şartı getirilecek. Ruhsat alacak gerçek kişilerin lisans mezunu olması, şirketlerin ise yetkili uzman kişi istihdam etmesi şart koşulacak. Ayrıca ürünün kalitesi, güvenliliği, etkililiği ve farmakopeye uygunluğu gibi konularda sunulacak raporların; tıp, eczacılık, kimya veya biyoloji alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun, mesleğini Türkiye'de icra etme yetkisine sahip ve ilgili alanda uzmanlığı veya fitoterapi sertifikası bulunan kişiler tarafından hazırlanması zorunlu olacak.

#4
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı: Eczanelerde 'şifalı bitki' dönemi

Gıda, hoş tat ve normal beslenmeye takviye olması gibi amaçlarla kullanılan "bitki ve meyve çayları" ile "takviye edici gıdalar" tıbbi bitki çaylarından mevzuat olarak kesin bir şekilde ayrıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesine yürütülmeye devam eden gıda amaçlı çayların marketler, aktarlar ve benzeri yerlerde satışı sürecek. Ancak Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, standardize edilmiş doz, hazırlama şekli, özel kullanım uyarıları ve üretim standartları taşıyan ruhsatlı "tıbbi bitki çayları" sadece eczanelerden temin edilebilecek. Yönetmelikle birlikte ürünlerin ambalaj ve kullanma talimatları da en yüksek güvenlik standartlarına kavuşturulacak. Tıbbi bitki çaylarının içeriğinde yer alan bitkilerin bilimsel isimleri Türkçe ve Latince olarak kantitatif oranlarıyla dış ambalajda yer alacak.

#5
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı: Eczanelerde 'şifalı bitki' dönemi

Yönetmelik ile Türkiye florasında yer alan veya sadece Türkiye'ye özgü endemik bitkilerden elde edilen hammaddelerin; kalite, güvenlilik ve etkililik açısından bilimsel verilerle desteklenmesi şartıyla tıbbi bitki çayı üretiminde kullanılması mümkün hale getirilecek. Ancak doğal popülasyonların korunması ve ekolojik dengenin gözetilmesi adına, başvuru dosyasında bitkilerin taksonomik kayıtlarının, sürdürülebilir temin planlarının, kültüre alma belgelerinin ve nesli tehlike altında olan türler için CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) sözleşmesine uygunluk beyanlarının sunulması zorunlu tutulacak.

#6
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı: Eczanelerde 'şifalı bitki' dönemi

Yurt dışında yerleşik üretim tesisleri de dahil olmak üzere, tüm üretim süreçlerinde uluslararası İyi İmalat Uygulamaları (GMP) kılavuzlarına uygunluk belgesi zorunluluğu getirilecek. Yönetmelik ile ruhsatlandırma ve piyasaya arz süreçleri daha şeffaf ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulurken, bu sıkı denetimlerden geçmiş, kalite güvencesi laboratuvar analizleri ve stabilite testleriyle kanıtlanmış yerli ürünlerimizin uluslararası pazarlara erişiminin de kolaylaştırılması ve küresel pazarda rekabet gücü kazanması hedeflenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MİT Başkanı Kalın, Gazze için Mısır’da! Hamas liderleriyle görüştü
Gündem

MİT Başkanı Kalın, Gazze için Mısır’da! Hamas liderleriyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile Mısır’ın başkenti Kahire’de Hamas li..
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi
Ekonomi

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü..
Bakan Çiftçi'den Suriye paylaşımı: Ortak tarihimizin derin izlerini gönlümüzde hissettik!
Gündem

Bakan Çiftçi'den Suriye paylaşımı: Ortak tarihimizin derin izlerini gönlümüzde hissettik!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, kadi..
Lübnan'dan Hizbullah açıklaması
Dünya

Lübnan'dan Hizbullah açıklaması

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, yaptığı açıklamada "Hizbullah ile çatışma istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil"
Dünya

ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiki İspanya’yı sert sözlerle hedef aldı. Trump, Madrid yönetiminin ittifak yükümlülükleri ve askeri des..
Havada hareketli dakikalar! Uçak 'kaçırılma alarmı' verdi, Türk F-16'ları anında havalandı
Gündem

Havada hareketli dakikalar! Uçak 'kaçırılma alarmı' verdi, Türk F-16'ları anında havalandı

Varşova-Tel Aviv seferini yapan Polonya menşeli LOT Havayolları'na ait yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 (uçak k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23