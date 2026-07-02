  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Emre, Özel'e yaranayım derken bakın ne yaptı Yüzde 90 destek sözü güldürdü! Kurultay rüşveti KİPTAŞ'tan: İmamoğlu'nun şaibeli kasası deşifre oldu! Vatandaşın hakkı CHP'li yandaşlara gitmiş Espri M. Kemal ile ilgili olsaydı sahneden inmeden kelepçelenirdi! Kenan Alpay’dan o soytarıya anlamlı tepki Batı Yaka’da 786 bin dönüm araziyi gasp etti! Siyonist Filistinlilerin topraklarına çöküyor İran üzerinden bitmeyen tiyatro: Küresel zorba Trump yine bol keseden salladı Küresel haydut bir öyle bir böyle! Trump'tan 'bu adam hasta' dedirten mesaj Kanser hastaları yavaş yavaş ölüme sürükleniyor: Kan emen vampirler hayatları sömürüyor! İran’dan İsrail’e ağır hakaret: "Trump evcil hayvanlarına ağızlık takmalı" Tugay, “AK Parti’ye katılacak’ iddialarına cevap verdi Sosyete hem geçiyor hem ağlıyor! 1500 TL’lik lahmacuna var köprüye yok
Dünya Zehirli yılanlar o köyü sardı!
Dünya

Zehirli yılanlar o köyü sardı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Zehirli yılanlar o köyü sardı!

Mısır'ın Şarkiye (Eş-Şarkiyye) vilayetine bağlı Minya el-Kamh ilçesindeki El-Karakıra köyünde, zehirli yılanlar büyük paniğe neden oluyor. Son 10 gün içinde bir kadın ve bir çocuğun yılan sokması sonucu hayatını kaybetmesi köyde korku yarattı.

Mısır'ın Şarkiye (Eş-Şarkiyye) vilayetine bağlı Minya el-Kamh ilçesindeki El-Karakıra köyünde, zehirli yılanlar büyük paniğe neden oluyor. Son 10 gün içinde bir kadın ve bir çocuğun yılan sokması sonucu hayatını kaybetmesi köyde korku yarattı.

Üç çocuk annesi, 37 yaşındaki bir ev kadını, eşiyle birlikte pirinç tarlasında çalışırken zehirli bir yılan tarafından sokuldu ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Geride bıraktığı üç küçük çocuğun artık korkudan evden çıkamadığı belirtildi.

Kadının ölümünden yaklaşık 10 gün sonra ise, köydeki başka bir tarlada babasına yardım eden 10 yaşındaki bir çocuk da yılan tarafından sokuldu. Çocuk merkez hastaneye kaldırıldı ve gerekli panzehir uygulanmasına rağmen kurtarılamadı.

Bu iki olayın ardından köyde büyük panik yaşanırken, tarım arazileri ve sulama kanallarında çok sayıda yılan görüldüğü bildirildi. Köylüler, hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek Çevre Bakanlığı'ndan acil müdahale ve kapsamlı ilaçlama çalışması yapılmasını talep ediyor.

 

Mısır Çevre Bakanlığı'ndan bir kaynak, köyde çok sayıda zehirli sürüngenin tespit edildiğini, bunların komşu köylerde de bulunabileceğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Kaynak, sürüngenlerin temel kaynağının birçok köyden geçerek El-Karakıra köyüne ulaşan sulama kanalı olduğunu söyledi.

Kaynak, çiftçilerin ve köy sakinlerinin özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte tarlalarda zehirli yılanların daha sık görülmeye başladığını aktardığını, bunun ölümcül olabilecek yılan sokması vakalarını artırdığına dikkat çekti.

Çevre ve Tarım bakanlıklarının koordinasyon içinde tarım arazileri ile drenaj kanallarında hem modern hem de geleneksel yöntemlerle kapsamlı yılanla mücadele çalışmaları başlatacağını belirten yetkili, köyün tamamen bu sürüngenlerden temizlenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Aynı zamanda hükümetin El-Karakıra Sağlık Birimi ile çevredeki sağlık merkezlerine yeterli miktarda yılan panzehiri sevk etmeye başladığı, böylece yeni can kayıplarının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

 

Köyde büyük korku

Köy sakinlerinden Ahmed Said, genç bir kadın ile bir çocuğun ölümünün ardından köyde büyük korku yaşandığını söyledi.

Sky News Arabia'ya konuşan Said, çok sayıda çiftçinin pirinç fidelerinin dikildiği kritik dönemde tarlalara gitmeyi bıraktığını ifade etti.

Köy ve çevre köylerde yaşayan birçok ailenin, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklarının evden çıkmasını yasakladığını belirten Said, bazı ailelerin ise çocuklarını ekili alanlara ve sulama kanallarına yaklaşmamaları konusunda uyardığını söyledi.

Geçmiş yıllarda bu kadar yoğun zehirli yılan görülmediğini anlatan Said, çiftçilerin eskiden zararsız su yılanlarını sık sık gördüğünü, çocukların hatta onlarla oynadığını belirterek şunları söyledi:

"Şimdi ise kobralar ortaya çıktı. Bunların sokması ölüm anlamına geliyor."

İran üzerinden bitmeyen tiyatro: Küresel zorba Trump yine bol keseden salladı
İran üzerinden bitmeyen tiyatro: Küresel zorba Trump yine bol keseden salladı

Dünya

İran üzerinden bitmeyen tiyatro: Küresel zorba Trump yine bol keseden salladı

İran'dan Trump'a şok Doha resti! "Amerikan tarafıyla asla görüşmedik, dondurulmuş varlıklarımızı takip ettik!"
İran'dan Trump'a şok Doha resti! "Amerikan tarafıyla asla görüşmedik, dondurulmuş varlıklarımızı takip ettik!"

Gündem

İran'dan Trump'a şok Doha resti! "Amerikan tarafıyla asla görüşmedik, dondurulmuş varlıklarımızı takip ettik!"

ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil"
ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil"

Dünya

ABD Başkanı Trump taş attı! "İyi bir NATO ülkesi değil"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23