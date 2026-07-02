Zehirli yılanlar o köyü sardı!

Mısır'ın Şarkiye (Eş-Şarkiyye) vilayetine bağlı Minya el-Kamh ilçesindeki El-Karakıra köyünde, zehirli yılanlar büyük paniğe neden oluyor. Son 10 gün içinde bir kadın ve bir çocuğun yılan sokması sonucu hayatını kaybetmesi köyde korku yarattı.

Üç çocuk annesi, 37 yaşındaki bir ev kadını, eşiyle birlikte pirinç tarlasında çalışırken zehirli bir yılan tarafından sokuldu ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Geride bıraktığı üç küçük çocuğun artık korkudan evden çıkamadığı belirtildi.

Kadının ölümünden yaklaşık 10 gün sonra ise, köydeki başka bir tarlada babasına yardım eden 10 yaşındaki bir çocuk da yılan tarafından sokuldu. Çocuk merkez hastaneye kaldırıldı ve gerekli panzehir uygulanmasına rağmen kurtarılamadı.

Bu iki olayın ardından köyde büyük panik yaşanırken, tarım arazileri ve sulama kanallarında çok sayıda yılan görüldüğü bildirildi. Köylüler, hayatlarının tehlikede olduğunu belirterek Çevre Bakanlığı'ndan acil müdahale ve kapsamlı ilaçlama çalışması yapılmasını talep ediyor.

Mısır Çevre Bakanlığı'ndan bir kaynak, köyde çok sayıda zehirli sürüngenin tespit edildiğini, bunların komşu köylerde de bulunabileceğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Kaynak, sürüngenlerin temel kaynağının birçok köyden geçerek El-Karakıra köyüne ulaşan sulama kanalı olduğunu söyledi.

Kaynak, çiftçilerin ve köy sakinlerinin özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte tarlalarda zehirli yılanların daha sık görülmeye başladığını aktardığını, bunun ölümcül olabilecek yılan sokması vakalarını artırdığına dikkat çekti.

Çevre ve Tarım bakanlıklarının koordinasyon içinde tarım arazileri ile drenaj kanallarında hem modern hem de geleneksel yöntemlerle kapsamlı yılanla mücadele çalışmaları başlatacağını belirten yetkili, köyün tamamen bu sürüngenlerden temizlenmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Aynı zamanda hükümetin El-Karakıra Sağlık Birimi ile çevredeki sağlık merkezlerine yeterli miktarda yılan panzehiri sevk etmeye başladığı, böylece yeni can kayıplarının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Köyde büyük korku

Köy sakinlerinden Ahmed Said, genç bir kadın ile bir çocuğun ölümünün ardından köyde büyük korku yaşandığını söyledi.

Sky News Arabia'ya konuşan Said, çok sayıda çiftçinin pirinç fidelerinin dikildiği kritik dönemde tarlalara gitmeyi bıraktığını ifade etti.

Köy ve çevre köylerde yaşayan birçok ailenin, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklarının evden çıkmasını yasakladığını belirten Said, bazı ailelerin ise çocuklarını ekili alanlara ve sulama kanallarına yaklaşmamaları konusunda uyardığını söyledi.

Geçmiş yıllarda bu kadar yoğun zehirli yılan görülmediğini anlatan Said, çiftçilerin eskiden zararsız su yılanlarını sık sık gördüğünü, çocukların hatta onlarla oynadığını belirterek şunları söyledi:

"Şimdi ise kobralar ortaya çıktı. Bunların sokması ölüm anlamına geliyor."