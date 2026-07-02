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Otomotiv
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Yeniakit Publisher
Hyundai, temmuz 2026 fiyat listesini duyurdu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hyundai, temmuz 2026 fiyat listesini duyurdu

Türkiye'de birçok modeliyle satış yapan Güney Kore devi Hyundai'nin yeni fiyatları belli oldu

#1
Foto - Hyundai, temmuz 2026 fiyat listesini duyurdu

Hyundai i30 fiyat listesi Temmuz 2026 Hyundai i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort: 1.944.000 TL Hyundai i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime: 2.250.000 TL

#2
Foto - Hyundai, temmuz 2026 fiyat listesini duyurdu

Hyundai Kona Elektrik fiyat listesi Temmuz 2026 Hyundai Kona Elektrik 99 kW Advance: 2.375.000 TL

#3
Foto - Hyundai, temmuz 2026 fiyat listesini duyurdu

Hyundai Bayon Temmuz 2026 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump: 1.587.000 TL Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump: 1.760.000 TL Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style: 1.965.000 TL Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style GSR2C: 1.980.000 TL Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite: 2.103.000 TL Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite GSR2C: 2.115.000 TL

#4
Foto - Hyundai, temmuz 2026 fiyat listesini duyurdu

Hyundai Santa Fe Hibrit fiyat listesi Temmuz 2026 Hyundai Santa Fe Hibrit 1.6 T-GDI HEV 239 PS 4WD Progressive: 5.950.000 TL Hyundai STARIA Hibrit fiyat listesi Temmuz 2026 Hyundai STARIA Hibrit 1.6 T-GDI 225 PS HEV AT 4x2 Elite (2025): 2.721.000 TL

#5
Foto - Hyundai, temmuz 2026 fiyat listesini duyurdu

Hyundai IONIQ 5 fiyat listesi Temmuz 2026 Hyundai IONIQ 5 125 kW Dynamic Visionroof: 3.150.000 TL Hyundai IONIQ 5 160 kW Advance: 3.490.000 TL Hyundai IONIQ 5 N listesi Temmuz 2026 Hyundai IONIQ 5 N 448 kW 4x4 N: 6.205.000 TL

#6
Foto - Hyundai, temmuz 2026 fiyat listesini duyurdu

Hyundai Kona fiyat listesi Temmuz 2026 Hyundai Kona 1.6 T-GDI 180 PS DCT Prime (2025): 2.340.000 TL Hyundai Kona 1.6 T-GDI 180 PS DCT Prime (2026): 2.380.000 TL

#7
Foto - Hyundai, temmuz 2026 fiyat listesini duyurdu

Hyundai INSTER fiyat listesi Temmuz 2026 Hyundai INSTER 71,1 kW Dynamic: 1.550.000 TL Hyundai INSTER 84,5 kW Advance: 1.790.000 TL Hyundai INSTER 84,5 kW Cross Advance: 1.840.000 TL

#8
Foto - Hyundai, temmuz 2026 fiyat listesini duyurdu

Hyundai IONIQ 6 fiyat listesi Temmuz 2026 Hyundai IONIQ 6 111 kW Advance: 2.484.000 TL Hyundai IONIQ 9 fiyat listesi Temmuz 2026 Hyundai IONIQ 9 160 kW (218 PS) RWD Progressive: 5.810.000 TL Hyundai IONIQ 9 226 kW (307 PS) AWD Calligraphy: 6.960.000 TL

#9
Foto - Hyundai, temmuz 2026 fiyat listesini duyurdu

Hyundai i20 fiyat listesi Temmuz 2026 Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump: 1.487.000 TL Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump: 1.639.000 TL Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style: 1.816.000 TL Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style GSR2C: 1.831.000 TL Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite: 1.978.000 TL Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite GSR2C: 1.993.000 TL

#10
Foto - Hyundai, temmuz 2026 fiyat listesini duyurdu

Hyundai Tucson fiyat listesi Temmuz 2026 Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort (2025): 2.351.000 TL Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus (2025): 3.682.000 TL Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Comfort (2026): 2.576.248 TL Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Prime (2026): 2.771.000 TL Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 DCT Elite (2026): 3.378.000 TL Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus (2026): 3.715.000 TL Hyundai Tucson Hibrit Hyundai Tucson Hibrit 1.6 T-GDI 215 PS HEV 4x2 AT Elite (2025): 3.720.000 TL

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