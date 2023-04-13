Yeniden Refah Partisi teşkilatından itiraz: Orada silinir gideriz

Yeniden Refah Partisi'nin Konya milletvekili aday listesinde yer alan ilk üç sıraya karşı çağrılar yapılmaya başlandı.

YRP Konya milletvekili 1. sıra adayı Ali Yüksel'in aday gösterilmesi gündem oldu.Bunun yanı sıra 2. sıra adayı Adnan Acar ve 3. sıra adayı Mevlüt Koç da istenmeyen isimler arasında yer aldı.

Parti içinden ve teşkilatlardan yükselen eleştiriler giderek artarken, bazı parti üyeleri çektikleri bir video ile "Biz, sahada aktif siyaset yapan partinin cengaverleri olarak bu ilk üç ismi istemiyoruz. Bu adaylarla seçime girersek hezimete uğrar, milli görüşün kalesi olan bu şehirde silinir gideriz" mesajını verdi.