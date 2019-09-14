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Yeniden Refah Partisi Samsun 1. Olağan Kongresi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:"Biz ülkedeki yoksullara, fakir fukaraya yardım etmek için gelmiyoruz. Bu ülkede fakirliği, yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz"

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:53
Yeniden Refah Partisi Samsun 1. Olağan Kongresi

SAMSUN (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz ülkedeki yoksullara, fakir fukaraya yardım etmek için gelmiyoruz. Bu ülkede fakirliği, yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz." dedi.

Erbakan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen Samsun İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, iktidara gelir gelmez memura, işçiye, emekliye yüzde 50 zam yapacaklarını söyledi.

Göreve gelir gelmez vatandaşları hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Fatih Erbakan, "Biz ülkedeki yoksullara, fakir fukaraya yardım etmek için gelmiyoruz. Bu ülkede fakirliği, yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz. Yoksulluğu açlık seviyesinin üzerine çıkarmak istiyoruz. Bunlarda kalmayacağız. Sonraki dönemlerde enflasyon oranında zam yapacağız. Enflasyon oranının altında yapılan zam, zam değildir." diye konuştu.

Erbakan, milyonlarca insanın sadaka mahiyetindeki, çekirdek parası seviyesindeki maaşa mahkum edildiğini ileri sürerek, "Bizler borçlanma, vergi, zam, devlet kuruluşlarının satılıp yok edilmesini değil, Cenabı Allah'ın verdiği nimetleri zenginliğe dönüştürerek, kaynak üretecek ve kaynağı yandaşlarla değil, 82 milyonla adil şekilde paylaşan Türkiye'yi hedefliyoruz. Hükümet ve belediyeler olarak erzak dağıtacaksınız, gıda yardımı yapacaksınız, böylece de onların oylarını garanti altına almış olacaksınız. Biz bu millete sadaka, erzak dağıtmak için değil, millet Allah'tan başkasına muhtaç olmasın diye geliyoruz." ifadelerini kullandı.

İktidarları döneminde sadece tek bir sorun olacağını anlatan Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"O da Türkiye içinde zekatı verecek kimseyi bulamıyor olacağımızdır. Zekatımızı Afrika'ya yollamak zorunda kalacağız. Biz laf üretmeyeceğiz, bahane üretmeyeceğiz, hikaye anlatmayacağız. Enkaz raporları okumayacağız. Biz çare, çözüm, kaynak üreteceğiz. Dertlere derman üreteceğiz. Biz bu ülkenin kaynaklarını verimli kullanacağız. Bu kaynakları yandaşa, akrabaya, partiliye değil, 82 milyona adil şekilde paylaştıracağız."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:53
  1. Fatih Erbakan
  2. Samsun
  3. Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Kongresi

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