Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan idam cezası açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aydın temasları sırasında 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili konuştu.

"Millet olarak başımız sağ olsun. Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu gibi olayların tekrardan gündeme gelmemesi en büyük dileğimiz" diyen Erbakan bunun için atılması gereken ne adım varsa atılması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili idam cezasını gündeme getirdi ve şu açıklamada bulundu:

"Bu bir değil, iki değil, üç değil. Her ay neredeyse veya birkaç ayda bir böyle bir olayla karşılaşıyoruz ve millet olarak yüreğimiz yanıyor. Burada idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi konuşulmalıdır, tartışılmalıdır. Gerekirse meclisteki partilerin de desteğiyle idam cezasının geri getirilmesi, bu gibi olaylar için geri getirilmesi sağlanmalıdır."