Yeniden Refah Partisi: 'Kadınları korumak için ithal yasaya ihtiyaç yok!'
TBMM'de konuşan Yeniden Refah Partisi Milletvekili Mehmet Aşıla'dan '6284' sayılı kanun hakkında değerlendirmelerde bulundu.
TBMM'de konuşan Yeniden Refah Partisi Milletvekili Mehmet Aşıla'dan '6284' sayılı kanun hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Meclis Genel Kurulunda söz alan Yeniden Refah Partisi Milletvekili Mehmet Aşıla, sözde ailenin korunması adı altında aile yapısını bozan '6284' sayılı kanun hakkında konuştu.
Genel Kurul’da söz alan Aşıla, “Dünkü oturumda hanımefendi bir milletvekilimiz partimizin ismini zikrederek Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı yasaya karşı çıktığını, kaldırılması gerektiğini savunduğunu ifade etti. Kendisine teşekkür ediyorum, elhak doğru söylüyor. 6284 sayılı Yasa'nın içindeki, aileyi tahrip eden, parçalayan, sosyal dokuyu bozan maddelerin bir an evvel ayıklanmasını talep ediyoruz.” dedi.
"İthal yasalara ihtiyacımız yok"
Peygamberimizin hadislerinden örnekle kadına verilen değeri açıklayan Aşıla, "Biz 'Kadınlar size Allah'ın emanetidir' diyen Peygamberin ümmetiyiz. Bizim kadınları korumak için ithal yasalara ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.
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