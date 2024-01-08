Yeniden Refah Partisi İstanbul'da aday çıkaracak mı? İHA kulis iddialarını yazdı
Yerel seçime sayılı günler kala gözler Dr. Fatih Erbakan Genel Başkanlığı'ndaki Yeniden Refah Partisi'ne çevrildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisinde Büyükşehirlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı merakla beklenirken kulislerde farklı iddialar gündeme geliyor.
İhlas Haber Ajansı Erzurum imzasıyla yayınlanan bir haberde Yeniden Refah Partisi'ne ilişkin konuşulan iddiaları aktardı.
İHA'nın haberinde şu ifadeler yer aldı:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, AK Parti ile seçimlerde bir anlaşma sağlanmaması halinde, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Gaziantep ve Erzurum başta olmak üzere çoğu büyükşehir olan illerde de kendi adaylarını birer birer açıklayacağı konuşuluyor.
Şimdiye kadar toplam 214 adayı belirleyen Yeniden Refah Partisi Genel merkezi, Kısa bir süre içerisinde de bütün adaylarını açıklaması bekleniyor.
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara için Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, İzmir için Genel Başkan yardımcılarından Bayram Sakartepe, Samsun için eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Suat Kılıç, Erzurum için MKYK üyesi Sadık Çat, Adana için Selahattin Baysal ve Gaziantep için ise Kurucular Kurulu üyesi Şükrü Yılmaz'ın adı geçiyor.
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