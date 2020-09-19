Yeniden Refah Partisi, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı sokağa indi
Yeniden Refah Partisi Beşiktaş İlçe Teşkilatı, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi için eylem düzenledi.
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Yeniden Refah Partisi Beşiktaş İlçe Teşkilatı, Türk toplum yapısı göz önünde bulundurulmadan hazırlanan ve kadına şiddet oranını katbekat artıran İstanbul Sözleşmesi’ne karşı eylem yaptı. Beşiktaş, Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen eylemde, Yeniden Refah Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı Osman Toprak bir konuşma gerçekleştirdi.
Başkan Toprak, İstanbul Sözleşmesi’ne destek veren CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ni eleştirdi.
Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen eylemde, CHP yönetiminin de İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik tutumu tenkit edildi.
Yeniden Refah Partisi’nin eyleminde, “İstanbul Sözleşmesi’ne Hayır” , “Kadına Şiddet 4 kat arttı” , “Erkekler Evden Atıldı” , “Çocuklarımızın Suçu Ne?” ve “Bu Yasa Kimi Koruyor?” yazılı pankart ve dövizler açıldı.